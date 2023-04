La course aux séries éliminatoires, dans la LNH, a mis du temps à se resserrer. Or, à moins d’une semaine de la fin du calendrier, tout est encore possible pour six, voire sept équipes, qui se disputent les trois dernières places encore disponibles. Tour d’horizon à l’amorce d’une semaine chargée.

Association de l’Est

Panthers de la Floride

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk

Fiche : 42-31-7 (91 points)

Probabilités de participer aux séries* : de 66,6 % à 78,7 %

Adversaires restants : Maple Leafs de Toronto, Hurricanes de la Caroline

Le 1er janvier dernier, on ne donnait pas cher de la peau des Panthers. Huit points les séparaient de la dernière place donnant accès aux séries, avec des matchs de retard en plus. Or, les Floridiens ont été l’une des meilleures équipes de l’Association de l’Est en 2023. À sa première saison sous le soleil, Matthew Tkachuk s’est révélé comme le grand meneur offensif du club. Il faudra penser à lui pour le trophée Hart si les Panthers jouent du hockey de printemps. Pour y arriver, il faudra toutefois battre deux adversaires de très haute qualité.

*Fourchette incluant les projections des sites Money Puck, Hockey Reference et Sports Club Stats

Islanders de New York

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ilya Sorokin

Fiche : 41-30-9 (91 points)

Probabilités de participer aux séries : de 76,7 à 81,5 %

Adversaires restants : Capitals de Washington, Canadien de Montréal

Les Islanders sont demeurés stables du début à la fin de la saison, marchant sur la mince ligne entre une participation aux séries et des vacances précipitées. Une équipe typique du directeur général Lou Lamoriello : peu de buts marqués, encore moins de buts accordés. On peut toutefois résumer leur situation assez facilement. Si ce n’était du gardien Ilya Sorokin, les insulaires ne seraient pas dans le coup. Le Russe serait assuré de gagner le trophée Vézina si les statistiques de Linus Ullmark, à Boston, ne ressemblaient pas à celles de Dominik Hasek en 1999. Les Islanders ont par ailleurs l’avantage d’affronter deux clubs éliminés en fin de parcours.

Penguins de Pittsburgh

PHOTO KEITH SRAKOCIC, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le DG des Penguins, Ron Hextall

Fiche : 40-30-10 (90 points)

Probabilités de participer aux séries : de 42,9 à 52,3 %

Adversaires restants : Blackhawks de Chicago, Blue Jackets de Columbus

Déjà la cible de la colère des partisans des Penguins, notamment pour les acquisitions étranges qu’il a faites à la date limite des transactions, le directeur général Ron Hextall sera en sérieuses difficultés si son équipe rate les séries. Les Pens présentent d’ailleurs une fiche ronflante de 9-9-1 depuis le 3 mars, et il est difficile de les considérer autrement que comme un club vieillissant dont les gardiens semblent incapables d’arrêter des rondelles avec régularité. Néanmoins, qui osera miser contre Sidney Crosby, à l’aube de duels contre les deux pires équipes de la LNH ? Rien n’est joué dans la ville de l’acier.

Sabres de Buffalo

PHOTO JASON DECROW, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur des Sabres, Don Granato

Fiche : 39-32-7 (85 points)

Probabilités de participer aux séries : de 0,4 à 1,6 %

Adversaires restants : Rangers de New York, Devils du New Jersey, Sénateurs d’Ottawa, Blue Jackets de Columbus

Les Sabres n’ont plus qu’une carte dans leur jeu : leur nombre de matchs à disputer. C’est la seule raison pour laquelle ils se retrouvent dans ce décompte, car l’écart de six points qui les sépare des Islanders de New York semble insurmontable. Or, les Sabres sont enfin sortis d’une longue hibernation en gagnant six de leurs huit derniers matchs. Ce n’est pas compliqué, il leur faut encore remporter tous ceux qui restent et prier pour l’effondrement de deux équipes devant eux. Les chances que ça se produise sont minces, mais l’exploit n’est pas impossible non plus.

Association de l’Ouest

Jets de Winnipeg

PHOTO ALEX GALLARDO, ASSOCIATED PRESS Kyle Connor (81) et Nino Niederreiter (62)

Fiche : 44-32-3 (91 points)

Probabilités de participer aux séries : de 78,7 à 82,2 %

Adversaires restants : Sharks de San Jose, Wild du Minnesota, Avalanche du Colorado

Les Jets auraient pu régler ce dossier il y a des semaines. Les Manitobains ont toutefois connu un mois pitoyable, de la mi-février à la mi-mars, en présentant une fiche de 4-9-2. Une toute récente défaite contre les Flames de Calgary les a ralentis, mais leur victoire suivante contre les Predators de Nashville, une autre équipe dans la course, a relativement calmé le jeu. À l’exception de Nikolaj Ehlers, les gros canons se font discrets depuis quelques semaines. Le moment serait bien choisi pour commencer à tonner.

Flames de Calgary

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyler Toffoli

Fiche : 37-27-16 (90 points)

Probabilités de participer aux séries : de 12,5 à 18,9 %

Adversaires restants : Predators de Nashville, Sharks de San Jose

Vous n’entendrez personne, à Calgary, maugréer contre le point de classement accordé après une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. Sans ce règlement, on ne parlerait plus des Flames depuis longtemps. Rien, ou presque, n’a fonctionné comme prévu depuis le début de la saison, à part probablement l’explosion de Tyler Toffoli, qui connaît la meilleure récolte offensive de sa carrière à 30 ans. Avec de lourds contrats qui entrent en vigueur la saison prochaine, la masse salariale des Flames sera rapidement difficile à gérer. S’il y a un moment pour gagner, c’est bien maintenant. Une victoire ce lundi soir contre les Predators de Nashville leur enlèverait une épine du pied, sans pour autant leur garantir quoi que ce soit.

Predators de Nashville

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Juuse Saros

Fiche : 40-31-8 (88 points)

Probabilités de participer aux séries : de 2,5 à 5,3 %

Adversaires restants : Flames de Calgary, Wild du Minnesota, Avalanche du Colorado

Les joueurs des Predators ne s’en satisferont pas, mais leur seule présence dans cette course aux séries est en soi une victoire. À l’approche de la date limite des transactions, ils ont échangé Nino Niederreiter, Tanner Jeannot, Mattias Ekholm et Mikael Granlund, signe évident d’une équipe qui regarde vers le futur. Or, le futur pourrait devoir attendre, puisque les chances d’accéder aux séries, quoique faibles, sont bien existantes. Advenant une victoire lundi contre les Flames, les Preds verraient leur destin être lié à celui des Jets, puisqu’ils affronteront les deux mêmes adversaires pour conclure le calendrier. Si le plan fonctionne, le gardien Juuse Saros, cœur et âme de cette équipe, recevra des votes comme joueur le plus utile à son équipe.