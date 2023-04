Est-ce que tout a été dit au sujet de Guy Lafleur ? Est-ce que tout a été dit au sujet de l’homme, la légende, le mythe ? Steven Finn et Pierre Gince estiment que non.

Ensemble, les deux hommes lancent ces jours-ci le livre Guy Lafleur et nous, qui sera sur les tablettes à compter du 5 avril. L’idée, en gros : les témoignages de 50 personnes, des anciens joueurs, des amis, des confidents, qui racontent un peu leur Guy Lafleur à eux, à leur manière.

Le projet est venu de l’auteur Pierre Gince, qui a déjà trois livres de la série Et nous au compteur, dont René Lévesque et nous, paru en 2020. Celui-ci l’amène dans le monde du sport et c’est pourquoi Finn, coéquipier de Lafleur pendant deux saisons chez les Nordiques à Québec, a choisi d’embarquer, après y avoir réfléchi le temps d’un week-end.

« Je ne me vois pas comme un auteur, mais c’est tout un honneur que d’avoir participé à ce projet-là », explique l’ex-joueur, qui est de nos jours à la tête d’une société de distribution pharmaceutique.

On a passé beaucoup de temps en compagnie des 50 invités pour ce livre, et je pense que les lecteurs vont en apprendre dans tous les chapitres. Steven Finn

De Ron Fournier à Marcel Dionne, de Paul Arcand à Chantal Machabée, c’est une liste plutôt prestigieuse d’invités qui défile le temps de 339 pages, divisées en témoignages souvent touchants. Par exemple, Pierrette Chartrand-Lafleur, la mère de Guy, explique que, toutes ces années plus tard, elle en veut encore au Canadien d’avoir poussé son fils vers la porte de sortie en novembre 1984 !

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE Guy Lafleur en action avec le Canadien en 1979

« Sa mère, elle nous a raconté à quel point ça lui a fait de la peine quand Guy a pris sa retraite du Canadien, ajoute Steven Finn. Elle nous a dit : “Ils ont flushé mon Guy !” Parce qu’à ses yeux, c’était encore son bébé… Il y a plein d’anecdotes comme celle-là dans chacun des chapitres. Par exemple, en parlant à Scotty Bowman, on a fini par apprendre que Guy et lui se textaient encore juste avant le décès de Guy ! Scotty avait une réputation de dur dans le temps, mais aussi, il avait un immense respect pour Guy, encore quand on lui a parlé, alors à presque 89 ans. »

Pour mener à terme ce projet, Pierre Gince voulait un coauteur de l’époque du Canadien des années 1970, mais en voyant que personne ne levait la main, il s’est tourné vers Finn, qui a côtoyé un Guy un peu moins connu, celui des Nordiques, de 1989 à 1991.

« On en parle moins de ce bout-là, sans doute parce que le club était vraiment mauvais, admet l’ex-défenseur. Mais quand Guy est arrivé avec les Nordiques, ça a donné un peu de crédibilité à l’équipe. Aussi, ce fut très bon pour le développement de Joe Sakic, qui a fini par gagner la Coupe plus tard à Denver. L’enthousiasme de Guy avec les Nordiques, c’était contagieux. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Guy Lafleur et Joe Sakic avec les Nordiques de Québec en 1991

Pour Finn, c’est un peu aussi l’occasion de boucler la boucle, et de revenir, une dernière fois peut-être, sur ce que Guy Lafleur a pu représenter.

« Je me souviens, la première fois qu’il est arrivé dans le vestiaire, on était tous comme des fans autour de lui ! Même si c’était un coéquipier, les gars lui demandaient sa signature, ils voulaient se faire prendre en photo avec lui. Guy était mal à l’aise avec toute l’attention qu’il recevait en arrivant avec les Nordiques, mais il était déjà une légende à ce moment-là… »