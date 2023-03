Carson Brière, fils de Daniel Brière, fait face à des accusations de méfait et d’inconduite pour avoir poussé un fauteuil roulant dans un escalier lors d’une soirée dans une boîte de nuit, le 11 mars dernier.

Les images des évènements, captées par une caméra de surveillance, ont fait le tour des réseaux sociaux, la semaine dernière. La vidéo montre trois jeunes hommes monter les escaliers pour accéder à une boîte de nuit. Tout près de l’entrée se trouve un fauteuil roulant inoccupé. Au moment d’entrer dans le bar, Carson Brière pousse nonchalamment le fauteuil dans l’escalier ; au moins une pièce s’en détache dans la chute.

La police d’Érié a déposé les mêmes accusations contre Patrick Carrozzi, qu’on devine être le jeune homme aux côtés de Brière au moment de pousser le fauteuil roulant.

Sur Twitter, la femme qui avait publié la vidéo a indiqué que le fauteuil se trouvait là, car sa propriétaire avait dû se rendre à l’étage inférieur pour accéder à la salle de bains du bar. À ce jour, la vidéo a été vue plus de 39 millions de fois. Une campagne de sociofinancement a été mise sur pied afin d’acheter un nouveau fauteuil roulant et plus de 8800 $ ont été amassés jusqu’à maintenant.

Carson Brière, 23 ans, évolue pour les Lakers de l’Université Mercyhurst, en Pennsylvanie. La journée de la publication de la vidéo, l’établissement d’enseignement avait rapidement annoncé avoir ouvert une enquête sur l’évènement.

Daniel Brière, ex-joueur de la LNH et nouveau directeur général des Flyers de Philadelphie, s’est excusé au nom de son fils dans les jours suivants. Il avait affirmé avoir eu « un choc » en prenant connaissance de la vidéo, qualifiant ces agissements d’« inexcusables ». « Carson est désolé et accepte la pleine responsabilité de son comportement », avait-il ajouté.

Son fils, plus succinctement, avait quant à lui déclaré être « profondément désolé pour [son] comportement ». « Il n’y a aucune excuse pour mes actions et je ferai tout en mon possible pour me racheter après ce sérieux manque de jugement. »