Un peu plus de trois mois après avoir annoncé qu’il se retirait momentanément de la compétition pour des raisons personnelles, Samuel Poulin se dit prêt à renouer avec l’action.

Peu, voire pas de détails n’avaient filtré quant aux motifs de cette pause. L’attaquant québécois de 22 ans, choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2019, a toutefois écrit sur Instagram, ce mercredi matin, avoir pris soin de lui-même et de sa santé mentale.

« Après avoir reçu l’aide dont j’avais besoin, je suis prêt à retourner à Wilkes-Barre et à joindre mon équipe », a-t-il annoncé, référence au club-école des Penguins, formation avec laquelle il évolue depuis l’année dernière.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont supporté à travers cette période difficile », a-t-il ajouté, rendant hommage à sa copine, à sa famille et ses amis, au personnel médical et à toute l’organisation des Penguins, de même qu’à ses coéquipiers et aux partisans « qui m’ont démontré leur appui inconditionnel avec leurs messages d’amour ».

Poulin « encourage fortement » la population « à parler ouvertement de santé mentale », « puisque ça nous affecte tous ».

« Pour ceux qui passent par ces moments difficiles, sachez que vous n’êtes pas seuls », conclut-il.

L’ancien du Phœnix de Sherbrooke et des Foreurs de Val-d’Or, dans la LHJMQ, a jusqu’ici disputé trois matchs dans la LNH, récoltant une mention d’aide. Il a en outre amassé 41 points en 85 joutes dans la Ligue américaine.