Daniel Brière est le nouveau directeur général par intérim des Flyers de Philadelphie. Il remplace ainsi Chuck Fletcher, remercié par l’équipe ce vendredi matin.

La nouvelle, d’abord rapportée par le Philadelphia Inquirer, a été confirmée par l’équipe dans une déclaration écrite.

« L’organisation a toujours été définie par sa hargne, la détermination et un standard d’excellence. Au cours des dernières saisons, notre équipe n’a tout simplement pas été à la hauteur », a déclaré Dave Scott, président de Comcast Spectacor – entreprise propriétaire du club – et gouverneur des Flyers.

Concédant que Fletcher avait affronté « des défis significatifs, […] y compris certains hors de son contrôle », Scott souligne que l’organisation a « atteint un point où [elle] doit emprunter une direction différente et aborder le futur sous un nouveau leadership ».

Il estime que Brière « assurera une transition en douceur à la suite du départ de Chuck et soutiendra l’entraîneur-chef John Tortorella jusqu’à la fin de la saison et pendant la saison morte ».

L’équipe est sur le point de rater les séries éliminatoires pour la quatrième fois en cinq saisons sous la gouverne de Chuck Fletcher qui, en plus d’être directeur général, était président des opérations hockey.

Pendant son règne, deux entraîneurs-chefs – Dave Hakstol et Alain Vigneault – ont été congédiés. Fletcher laisse en outre à son successeur le triste legs de contrats-boulets, notamment ceux de Kevin Hayes et de Rasmus Ristolainen, respectivement liés à l’organisation jusqu’en 2026 et 2027. C’est également lui qui a acquis Ryan Ellis, défenseur miné par les blessures, qui n’a joué que quatre matchs en deux ans à Philadelphie et dont l’entente échoit aussi, en 2027. L’été dernier, il a échangé trois choix au repêchage pour mettre la main sur Tony DeAngelo et lui offrir un contrat de deux ans. Cette saison, DeAngelo a l’un des pires rendements défensifs de toute la LNH.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chuck Fletcher

Fletcher a en outre échoué, au cours des derniers jours, à liquider le contrat de l’attaquant James Van Riemsdyk, qui s’apprête à devenir joueur autonome sans compensation. Le DG était ensuite apparu livide devant les journalistes, avouant son impuissance à réaliser une transaction, même au bas prix. Les partisans des Flyers, reconnus pour leur intensité, l’ont fustigé sur les réseaux sociaux.

Daniel Brière, pour sa part, décroche le poste le plus prestigieux de sa carrière d’administrateur. Le natif de Gatineau, qui a récolté 696 points en 973 matchs dans la LNH, a passé six saisons chez les Flyers en tant que joueur et, même s’il n’a pas pris sa retraite dans l’uniforme orange et noir, il est toujours resté proche de l’organisation.

Immédiatement après avoir accroché ses patins, il a été nommé « assistant spécial au directeur général ». Après deux ans à ce titre, il a pris la tête des Mariners du Maine, dans l’ECHL, apprenant tous les rouages d’une franchise sportive. Les Flyers l’ont rapatrié en 2020 à titre de consultant au développement des joueurs.

Brière a fait partie des candidats pressentis pour devenir directeur général du Canadien, au début de l’année 2022. Il s’était retrouvé dans la courte liste des trois derniers candidats, mais on lui a finalement préféré Kent Hughes. Peu de temps après, les Flyers lui confiaient des responsabilités additionnelles en lui redonnant son titre d’assistant au directeur général. Un an plus tard, le voilà DG par intérim.

Pour l’heure, il remplira aussi les fonctions de président des opérations hockey, mais les deux postes seront confiés à des personnes différentes au cours des prochains mois. Il pourrait bien se voir confier les responsabilités de DG à temps complet. Toutefois, comme l’a souligné sur Twitter le journaliste Sylvain St-Laurent, du Droit, Brière écoule la dernière année de son contrat, ce qui pourrait faciliter la vie de la haute direction si on décidait de ne pas le garder.

Daniel Brière devient, après Kent Hughes et Julien BriseBois, du Lightning de Tampa Bay, le troisième directeur général québécois actuel dans la LNH, et le quatrième francophone, avec Pierre Dorion, des Sénateurs d’Ottawa.