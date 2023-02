Kent Hughes pourra-t-il échanger Joel Edmundson ? À moins d’une semaine de la date limite des transactions, le Canadien avait des nouvelles encourageantes à annoncer au sujet de son vétéran défenseur.

Tard samedi soir, l’équipe a annoncé qu’Edmundson accompagnera ses coéquipiers en Californie et qu’il participera à l’entraînement de lundi.

Le défenseur est tombé au combat le 26 janvier, blessé à une partie du corps, et son statut est officiellement au jour le jour depuis ce temps. Avec un contrat de 3,5 millions de dollars pour encore une autre saison, Edmundson avait, en début de saison, le profil d’un joueur susceptible d’être échangé. Les doutes sur son état de santé – il a aussi raté les 10 premiers matchs de la saison – pourraient toutefois compliquer la donne.

Un autre candidat à une transaction, Sean Monahan, ne sautera pas dans l’avion dimanche en direction de la Californie. L’attaquant ne devrait donc pas revenir au jeu d’ici à la date limite des échanges, le 3 mars.

De son côté, Arber Xhekaj ne jouera plus cette saison. Le colosse défenseur sera opéré à l’épaule droite par le même médecin, Peter J. Millett, qui a effectué l’intervention sur Cole Caufield. Rappelons que Xhekaj n’a pas rejoué depuis qu’il s’est battu contre Vincent Desharnais, des Oilers.

L’équipe prévoit que Xhekaj sera prêt pour le prochain camp d’entraînement.

Joel Armia, lui, n’accompagnera pas l’équipe en Californie, puisqu’il souffre d’une infection respiratoire. Son cas est réévalué sur une base quotidienne.

Enfin, Kirby Dach est blessé au bas du corps et ratera le voyage.

Notons par ailleurs que Brendan Gallagher ratera visiblement plus que le minimum de six semaines annoncé le 11 janvier. Cette sixième commençait mercredi, et après le match de samedi, Gallagher a été vu près du vestiaire et il portait encore une botte protectrice à la jambe droite.

Schueneman renvoyé

Après le match, le Tricolore a aussi annoncé le renvoi du défenseur Corey Schueneman à Laval.

Avec son renvoi, l’équipe part donc théoriquement avec seulement cinq défenseurs réputés en santé. À eux s’ajoutent Edmundson et Kaiden Guhle. Ce dernier est visiblement près d’un retour puisqu’il ne portait plus de chandail suggérant qu’il ne pouvait pas encaisser de contacts, à l’entraînement de vendredi à Philadelphie.