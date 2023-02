« J’apprécie chaque journée et je me donne au maximum, a assuré Alex Belzile. Une journée comme celle-là, quand vous avez l’occasion d’interagir avec les partisans, c’est agréable. »

(Brossard) La légende dira qu’Alex Belzile a fait attendre Jesse Ylönen pendant plus d’une demi-heure avant de le ramener chez lui après le concours d’habiletés du Canadien de Montréal.

Belzile avait toutefois une bonne raison de tester la patience du Finlandais, dimanche. Il était toujours sur la glace du Centre Bell, affairé à signer des autographes et prendre des égoportraits avec les partisans.

« J’ai fait ça pour les partisans qui avaient pris le temps de se déplacer, a raconté Belzile lundi. Quand j’étais jeune, j’aimais ça regarder les concours d’habiletés. Je pense que tout le monde a eu du plaisir. »

Les quelques journalistes qui étaient au Centre Bell pour couvrir le concours d’habiletés avaient demandé à parler à Belzile après l’évènement. Le représentant de l’équipe des communications du Canadien sur place a plutôt laissé Belzile continuer de signer des autographes. Il a finalement abandonné et renvoyé les journalistes dans la salle de travail plutôt que de continuer à attendre dans la salle de conférence. Il a ajouté qu’il ne restait plus que Belzile et Ylönen, qui attendait d’être ramené chez lui par le Québécois.

Il était donc important pour Belzile de prendre son temps avec chaque partisan.

« Je suis toujours dans une position où je ne peux pas m’asseoir sur mes lauriers et prendre ça à la légère », a dit celui qui a joué 10 parties avec le Tricolore depuis son rappel du Rocket de Laval en janvier.

« J’apprécie chaque journée et je me donne au maximum, a ajouté Belzile. Une journée comme celle-là, quand vous avez l’occasion d’interagir avec les partisans, c’est agréable. »

Belzile a été l’une des étoiles de l’évènement. À la surprise générale, il a remporté le concours du patineur le plus rapide.

« Toute ma vie, j’ai eu l’étiquette d’un joueur lent. C’était bien de prouver que je ne suis pas si lent que ça », a-t-il dit en affichant un large sourire.

Le défenseur Johnathan Kovacevic, qui a pris le deuxième rang, s’amusait après l’évènement à dire que Belzile avait pris un élan en commençant sa course un peu plus loin de la ligne rouge.

« En tout cas, si moi j’avais perdu, je n’aurais pas eu d’excuse de ce genre », a rétorqué Belzile en riant.

Ce type d’échange représente bien la camaraderie au sein du groupe et l’effet bénéfique du concours durant une longue saison.

Belzile espère aussi que le temps qu’il a pris avec les partisans rendra les joueurs plus humains à leurs yeux. Après tout, les joueurs de hockey sont plus que des numéros sur les chandails ou encore des statistiques de buts et d’aides.

« Ça peut permettre d’avoir une perception différente des joueurs, a rappelé Belzile. Nous sommes plus près des gens et nous pouvons interagir directement avec eux. »

« Habituellement, ils nous voient seulement de loin, quand nous sommes concentrés sur la glace. Là, nous avons pu prendre notre temps et être là pour eux », a-t-il ajouté.

Au point où son partenaire de covoiturage doit faire le pied de grue pendant plus d’une demi-heure !