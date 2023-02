Étoiles de la semaine dans la LNH

Panarin, Karlsson et Keller sont les trois nommés

(New York) L’attaquant des Rangers de New York Artemin Panarin, le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson et l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Clayton Keller ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.