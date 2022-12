Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Kirill Kaprizov et Matt Boldy donnent la victoire au Wild

Kirill Kaprizov et Matt Boldy ont marqué en fusillade, propulsant le Wild du Minnesota vers une victoire de 5-4 face aux Ducks d’Anaheim, samedi.

Kaprizov, Calen Addison et Joel Eriksson Ek ont chacun récolté un but et une aide en temps réglementaire pour le Wild, qui a inscrit une cinquième victoire à ses six dernières sorties.

Connor Dewar a aussi touché la cible pour le Wild, qui a gagné ses 12 derniers duels contre les Ducks. Il s’agit de la plus longue série de victoires contre une même équipe dans l’histoire du Wild.

Filip Gustavsson a repoussé 29 lancers pour le Wild, qui a comblé un déficit de deux buts en troisième période. Kaprizov a créé l’égalité avec 2 : 35 à faire au dernier tiers.

Trevor Zegras et Troy Terry ont chacun amassé un but et une aide en temps réglementaire pour les Ducks. Zegras a été le seul joueur des Ducks à marquer en fusillade.

Ryan Strome et Cam Fowler ont été les autres buteurs des Ducks, qui ont encaissé un cinquième revers de suite. John Gibson a effectué 43 arrêts.

Brian Hall, Associated Press