Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Michael Kelly, Associated Press

Jason Robertson a mis la table pour le but de Pavelski, obtenant au moins un point dans un 15 e match consécutif. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence active dans la LNH, derrière les 16 parties de l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner.

Nathan MacKinnon et Josh Manson ont propulsé l’Avalanche en avant grâce à des buts au premier engagement. Andrew Cogliano et Dryden Hunt ont aussi fait scintiller la lumière rouge dans la victoire.

Alexandar Georgiev a effectué 41 arrêts et l’Avalanche du Colorado a défait les Stars de Dallas 4-1, samedi soir.

Allan Kreda, Associated Press

Julien Gauthier et Chris Kreider ont aussi marqué, tandis qu’Igor Shesterkin a bloqué 28 tirs.

Le Québécois avait obtenu un troisième but cette saison dans la troisième minute du match.

Draisaitl a récolté son 12 e but cette saison durant une punition à Alexis Lafrenière, pour rudesse.

Holloway inscrivait son premier but dans la LNH.

Evan Bouchard (deux fois) et Dylan Holloway ont signé les autres buts des Oilers, tous au troisième tiers.

Leon Draisaitl a brisé l’impasse à 17 : 58 au troisième tiers, samedi, menant les Oilers d’Edmonton vers un gain de 4-3 face aux Rangers de New York.

Matt Sugam, Associated Press

Cinquième entraîneur à atteindre ce plateau, Ruff a aussi dirigé Buffalo et Dallas. Il a obtenu 571 gains avec les Sabres.

Le capitaine Nico Hischier a ajouté un 10 e but. Les Devils ont une fiche de 16-0-0 quand il inscrit au moins un point.

Jack Hughes a réussi un tour du chapeau et les Devils du New Jersey ont infligé un revers de 5-1 aux Capitals de Washington, samedi.

Fabian Zetterlund (49) célèbre son but avec ses coéquipiers des Devils du New Jersey.

Les Islanders marquent trois buts en troisième et l’emportent 5-2 contre les Flyers

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Brock Nelson (29) des Islanders de New York

Brock Nelson et Anthony Beauvillier ont marqué dans un intervalle de 22 secondes en troisième période et les Islanders de New York l’ont emporté 5-2 contre les Flyers de Philadelphie, samedi soir.

Nelson a donné les devants 3-2 aux Islanders grâce à son 11e but de la campagne, à 2 : 57. Beauviller a doublé l’avance des siens lorsqu’il a déjoué le gardien Felix Sandstrom.

Zach Parise a fait mouche à deux occasions alors qu’Adam Pelech a ajouté un but pour les Islanders, qui ont signé une quatrième victoire consécutive.

Ryan Pulock a participé à quatre buts des New-Yorkais, qui montrent un dossier de 13-2-2 à leurs 17 derniers affrontements face aux Flyers. Semyon Varlamov a bloqué 25 tirs.

Lukas Sedlak et Joel Farabee ont noirci la feuille de pointage pour les Flyers, qui présentent une fiche de 0-7-3 à leurs 10 dernières sorties. Ils n’ont pas gagné depuis le 8 novembre.

Sandstrom a alloué cinq buts en 23 lancers dans la défaite.

Allan Kreda, Associated Press