Jouera ? Jouera pas ? On ignore encore si Mike Matheson disputera samedi soir son premier match de la saison. Son retour imminent était néanmoins le sujet de l’heure dans le vestiaire du Canadien, vendredi matin.

Le défenseur de 28 ans n’a pas encore reçu le feu vert des médecins, mais tous les signes pointent vers un retour prochain. Matheson a suivi l’équipe à Columbus, jeudi, et a pris part à trois entraînements avec un chandail régulier cette semaine. Vendredi, à l’entraînement, il était jumelé à Joel Edmundson.

Le retour éventuel de Matheson signifie qu’il n’y aura bientôt plus un, mais bien deux défenseurs en trop chez le CH. Qui dit défenseurs en trop, dit compétition. Et qui dit compétition, dit, selon Joel Edmundson, meilleure équipe.

« Tout le monde veut jouer. […] Quand il y a quelques gars qui se battent pour ton poste, ça te fait élever ton jeu d’un cran et je pense que ça fait juste rendre l’équipe meilleure », a mentionné le défenseur de 29 ans.

Le discours de Martin St-Louis était sensiblement le même : « Ils doivent comprendre que c’est une compétition saine. Avoir cette compétition t’amène généralement à un autre niveau. Je pense que ça va être bénéfique pour leur évolution. »

Depuis le retour d’Edmundson, au début du mois de novembre, c’est surtout Wideman qui a été laissé de côté. Les jeunes Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Jordan Harris ont disputé toutes les rencontres. Avec le retour de Matheson, la pression sera un peu plus grande sur eux. Xhekaj, qui évoluait aux côtés de Chris Wideman vendredi, a bien conscience qu’il devra lutter chaque soir pour sa place.

« C’est drôle parce qu’avec Kovy [Kovacevic], on se disait qu’on se battait pour la même place, a-t-il mentionné. Nous sommes des bons amis et, de toute évidence, nous savons ce que nous avons à faire. Ce n’est rien contre l’autre, c’est juste comme ça que ça fonctionne dans la ligue. La marge est tellement petite, tu dois te défoncer tous les soirs pour espérer rester dans l’alignement. »

L’Ontarien de 21 ans se croit suffisamment « fort mentalement » pour ce qui s’en vient.

« Je ne pensais pas que je serais ici au début de la saison, je pensais que je serais en bas [avec le Rocket]. Tu dois faire tout ce qu’il faut pour trouver un moyen d’être en haut. »

De l’expérience bienvenue

À ses trois derniers matchs, le Canadien a accordé 15 buts, dont deux dans un filet désert. Depuis le 28 octobre, soit à ses neuf dernières rencontres, il a alloué en moyenne 4 buts par match, ce qui le place au 27e rang de la LNH à ce chapitre au cours de cette période. Ça se passait nettement mieux en début de saison, alors que l’équipe occupait le 12e rang avec 2,88 buts accordés par match en moyenne après huit rencontres.

« C’est un peu le style de jeu qu’on joue. On domine, on domine, on domine et paf, on se tire dans le pied et c’est un but de l’autre bord. [Il y a] 90 % du shift [qui] était bon et 10 % [qui a] fait mal », a noté St-Louis.

« Il faut qu’on soit un peu plus alerte avec le style de jeu qu’on joue, mais on est quand même très efficaces avec la rondelle, a poursuivi l’entraîneur. […] On en parle. »

De l’avis d’Edmundson, même si la faute ne revient pas qu’aux défenseurs, le retour de Matheson devrait aider en ce sens.

Je pense que [le problème] n’est pas seulement dans notre zone. C’est sur 200 pieds. Nous faisons des revirements en zone neutre et même à notre ligne bleue. Les deux dernières équipes qu’on a affrontées ont capitalisé là-dessus, alors il faut qu’on règle ces erreurs. Joel Edmundson

« Quand un gars comme Mike sera de retour… Il utilise ses pieds pour prendre le contrôle dans différentes situations. C’est tout un patineur. Il peut se rendre de l’autre côté de la patinoire et créer de l’offensive. »

Dans tous les cas, l’équipe est jeune et « apprend encore à tous les jours », a rappelé le grand 44. « Nous avons eu une bonne séance vidéo aujourd’hui. Nous avons un peu besoin de ces journées [difficiles]. Tant que nous apprendrons de ça, nous serons une meilleure équipe pour la suite. »

Tortorella en ville PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, John Tortorella Martin St-Louis aura comme vis-à-vis un homme qu’il connait bien, samedi soir. Le pilote des Flyers de Philadelphie, John Tortorella, a été son entraîneur pendant plusieurs années quand il évoluait avec le Lightning de Tampa Bay. « Ça va être drôle de coacher contre Torts », a lancé St-Louis. « C’est un homme envers qui j’ai beaucoup de respect. Il a eu une grosse influence sur ma vie et ça, ça ne changera pas. » Tortorella n’a pas la langue dans sa poche quand vient le temps de dire son opinion. St-Louis n’a, de toute évidence, pas le même style de coaching, mais il a gardé de son ancien entraîneur son honnêteté. « La vérité, c’est la chose la plus importante pour grandir. Comme n’importe quoi. Que ce soit un jeune que tu essaies d’élever ou un joueur que tu essaies d’améliorer, si tu n’as pas de vérité, ce sera dur de grandir. »