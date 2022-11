Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Pietrangelo et les Golden Knights défont les Coyotes 4-1 Alex Pietrangelo a obtenu un but et deux aides et les Golden Knights de Vegas ont battu les Coyotes d’Arizona 4-1, jeudi. William Carrier, Mark Stone et Reilly Smith ont également fait vibrer les cordages pour aider les Golden Knights à mettre fin à une série de deux défaites. Logan Thompson a réalisé 25 arrêts alors que Jonathan Marchessault a obtenu deux mentions d’assistance. Les Golden Knights ont porté leur fiche à 17-7-0 contre les Coyotes, dont 10-3-0 à domicile. L’attaquant des Golden Knights Phil Kessel a participé à son 1000e match consécutif. Clayton Keller a fait mouche pour les Coyotes pour prolonger sa série de matchs avec un point à six. Karel Vejmelka a bloqué 35 tirs. Associated Press

Les Devils remportent un 11e match de suite PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Yegor Sharangovich a inscrit le but gagnant en prolongation. Yegor Sharangovich a marqué 57 secondes après le début de la prolongation, Vitek Vanecek a réalisé 25 arrêts et les Devils du New Jersey ont battu les Maple Leafs de Toronto 3-2, jeudi, pour signer une 11e victoire consécutive. Nico Hischier et Jesper Bratt ont aussi touché la cible pour les Devils (14-3-0). Sharangovich a inscrit son quatrième but de la saison quand il a bondi sur un retour devant le filet après que Matt Murray eut stoppé un tir de Jack Hughes. Les Devils ont remporté un 11e match d’affilée pour la troisième fois dans l’histoire du club. Les Panthers de la Floride ont réalisé la plus longue série de victoires de la saison dernière avec 13 gains successifs. Auston Matthews, avec un but et une aide, et William Nylander ont assuré la riposte pour les Maple Leafs (9-5-4), qui ont obtenu 30 arrêts de Murray. Mitch Marner a ajouté une mention d’aide pour porter sa séquence de matchs avec un point à 11 matchs, la plus longue série active dans la LNH. La Presse Canadienne

Lehkonen joue aux héros pour l’Avalanche en prolongation PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Artturi Lehkonen (au centre) célèbre son but victorieux en prolongation. Artturi Lehkonen a enfilé l’aiguille à 1 : 55 de la prolongation pour offrir une victoire de 3-2 à l’Avalanche du Colorado aux dépens des Hurricanes de la Caroline, jeudi. Evan Rodrigues et Alex Newhook ont également touché la cible pour l’Avalanche, qui a été dominée au chapitre des tirs lors de chaque période du temps réglementaire et 48-15 au cumul. L’Avalanche, champion en titre de la Coupe Stanley, a signé sa première victoire de l’année en prolongation, elle qui en était à sa troisième tentative. Pavel Francouz a bloqué 46 tirs alors que l’Avalanche a défait les Hurricanes pour la deuxième fois en six soirs. Martin Necas a obtenu un but et une aide, et Sebastian Aho a également fait mouche pour les Hurricanes. Antti Raanta a réalisé 12 arrêts. Associated Press

Les Stars défont les Panthers 6-4 PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Jake Oettinger (29) et Jani Hakanpaa (2) des Stars de Dallas. Les Stars de Dallas ont marqué quatre buts en première période et ils ont tenu le coup pour vaincre les Panthers de la Floride 6-4, jeudi soir. Les Stars ont cependant perdu les services de leur gardien Scott Wedgewood, qui a quitté le match en civière quelques instants après avoir stoppé un tir d’Anton Lundell, en deuxième période. Wedgewood a conclu sa soirée de travail avec 21 arrêts et les Stars menaient 5-2 au moment de sa blessure. Il n’y avait toujours aucune information dévoilée concernant sa blessure. Roope Hintz a inscrit deux buts alors que Nils Lundkvist, Jamie Benn, Tyler Seguin et Ty Dellandrea ont tous enfilé l’aiguille à une occasion pour les Stars. Les Panthers, qui devaient se débrouiller sans leur capitaine Aleksander Barkov, ont vu Carter Verhaeghe, Eetu Luostarinen, Sam Reinhart et Matthew Tkachuk faire bouger les cordages. Sergei Bobrovsky a amorcé la partie pour les Panthers et il a alloué quatre buts en 11 tirs au premier engagement. Spencer Knight s’est amené en relève et il a stoppé 16 des 17 rondelles dirigées vers lui. Associated Press

Le Lightning triomphe 4-1 contre les Flames PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Nikita Kucherov (86) et Steven Stamkos (91) du Lightning de Tampa Bay. Nikita Kucherov a marqué deux buts, Andrei Vasilevskiy a réalisé 39 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a battu les Flames de Calgary 4-1, jeudi soir. Steven Stamkos a amassé un but et une aide et Philippe Myers a ajouté une réussite pour le Lightning. Mikhail Sergachev a récolté deux mentions d’assistance pour la troupe de Tampa Bay. Il a obtenu sept points à ses trois derniers matchs. Elias Lindholm a été l’unique buteur des Flames, qui venaient de signer deux victoires d’affilée. Jacob Markstrom a stoppé 20 lancers. Stamkos a inscrit son 490e but en carrière dans la LNH, égalant Norm Ullman au 49e rang de l’histoire de la ligue. Mark Didtler, Associated Press

Sidney Crosby amasse quatre points dans une victoire des Penguins PHOTO ANDY CLAYTON-KING, ASSOCIATED PRESS Sidney Crosby Sidney Crosby a récolté deux buts et deux assistances, menant les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 6-4 aux dépens du Wild du Minnesota, jeudi soir. Ryan Poehling, Kris Letang, Brock McGinn et Jake Guentzel ont également trouvé le fond du filet pour la troupe de Pittsburgh. Tristan Jarry a repoussé 19 rondelles pour les Penguins, qui présentent un dossier de 3-1-1 après avoir perdu sept matchs consécutifs. Joel Eriksson Ek a fait mouche à deux occasions pour le Wild. Brandon Duhaime et Matt Dumba ont ajouté un but chacun. Filip Gustavsson a réalisé 26 arrêts, lui qui remplace Marc-André Fleury, qui est encore aux prises avec une blessure. Patrick Donnelly, Associated Press

Connor offre la victoire aux Jets contre les Ducks PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Kyle Connor Kyle Connor a complété son tour du chapeau en marquant le but victorieux avec 53,5 secondes à faire au troisième vingt et a ainsi permis aux Jets de Winnipeg de prévaloir 3-2 sur les Ducks d’Anaheim, jeudi. Connor a profité d’une passe parfaite de l’attaquant Mark Scheifele pour tromper la vigilance du gardien des Ducks, John Gibson. Connor Hellebuyck a arrêté 29 des 31 tirs pour les Jets (10-4-1). Trevor Zegras et Troy Terry ont assuré la riposte pour les Ducks (5-11-1). Gibson a réalisé 29 arrêts dans la défaite. À l’aube du match de samedi contre les Blues de St. Louis, les Ducks n’ont pas encore gagné un match en temps réglementaire cette saison. La Presse Canadienne

Les Blues viennent à bout des Capitals en tirs de barrage PHOTO JEFF LE, USA TODAY SPORTS Thomas Greiss a stoppé 47 lancers et il a signé une première victoire avec les Blues. Pavel Buchnevich a marqué lors de la sixième ronde des tirs de barrage et les Blues de St. Louis sont venus à bout des Capitals de Washington 5-4, jeudi soir. Buchenevich a également touché la cible en temps réglementaire pour les Blues, tout comme Ryan O’Reilly, Brayden Schenn et Torey Krug. Thomas Greiss a stoppé 47 lancers et il a signé une première victoire avec la troupe de St. Louis. Les Blues ont signé une cinquième victoire consécutive, après avoir établi un record d’équipe en encaissant huit défaites d’affilée. John Carlson a enfilé l’aiguille à deux occasions pour les Capitals, qui ont perdu huit de leurs 10 dernières sorties. Alex Ovechkin a obtenu un but et deux assistances alors que Conor Sheary a marqué une fois. Charlie Lindgren a conclu la rencontre avec 20 arrêts à sa première apparition contre les Blues, avec qui il a présenté une fiche de 5-0-0 en cinq matchs lors de la dernière saison.