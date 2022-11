Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Victoire de 5-2 des Blues à Chicago

Ryan O’Reilly a inscrit l’éventuel but vainqueur en désavantage numérique et les Blues de St. Louis ont défait les Blackhawks de Chicago 5-2, mercredi soir.

Moins d’une minute après que les Blackhawks eurent réduit l’écart à 2-1, O’Reilly a intercepté une passe transversale de Patrick Kane pour amorcer une montée à deux contre un. Son premier tir a été stoppé par le gardien Arvid Soderblom, mais il a poussé son retour dans le filet.

Jordan Kyrou, Ivan Barbashev et O’Reilly ont tous les trois conclu la rencontre avec une fiche d’un but et une mention d’assistance. Calle Rosen et Tyler Pitlick ont aussi fait mouche dans la victoire.

Jordan Binnington a repoussé 24 rondelles pour les Blues, qui ont remporté leurs quatre dernières sorties.

Andreas Athanasiou a marqué les deux buts des Blackhawks, qui ont encaissé un deuxième revers consécutif.

Revenant d’une performance de 39 arrêts dans une victoire contre les Ducks d’Anaheim, samedi, Soderblom a alloué cinq buts en 35 lancers pour la troupe de Chicago.

Associated Press