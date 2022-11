(Ottawa) Éclaboussée par des allégations de violences sexuelles en série, Hockey Canada a sollicité les conseils de la prestigieuse firme de relations publiques, Navigator, pour redorer son image. L’organisation a malgré tout perdu près de 24 millions parce que ses commanditaires l’ont tour à tour larguée.

Mélanie Marquis La Presse

Le député néo-démocrate Peter Julian semblait médusé lorsque Pat McLaughlin, premier vice-président de Hockey Canada, a révélé à la table du Comité permanent du Patrimoine canadien que la fédération sportive avait déboursé 1,6 million jusqu’à présent pour se payer les services de Navigator.

L’organisation a fait appel aux services du cabinet torontois en juillet dernier, au moment où sa gestion des cas d’agression sexuelle allégués n’en finissait plus d’attirer les critiques, et que ses dirigeants ne parvenaient pas à éteindre le feu.

« Le personnel de Hockey Canada a reçu au début du mois de juillet l’instruction du conseil d’administration de contacter Navigator […]. Ils ont commencé à travailler avec Hockey Canada le 8 juillet », a expliqué par visioconférence M. McLaughlin, assurant que l’exercice n’en était pas un « de communication ».

Il s’agissait plutôt de faire preuve de « transparence » : la firme a prodigué au conseil d’administration « des conseils en matière de gouvernance » et pour « nous aider à travailler au jour le jour avec les médias », l’équipe de communications de Hockey Canada étant « petite », a-t-il enchaîné.

Aucun fonds public n’a été utilisé pour éponger la facture, qui atteint 1,6 million, a dévoilé Pat McLaughlin.

« Un… Un point six m… », a laissé tomber Peter Julian, cherchant ses mots.

Il a néanmoins aussitôt relancé son interlocuteur, lui demandant si le mandat confié à Navigator prévoyait une stratégie visant critiquer les journalistes ou la couverture journalistique – ce que dirigeant de la fédération a nié.

Le député Julian faisait référence à la comparution de la présidente intérimaire du conseil d’administration de Hockey Canada, Andrea Skinner, qui avait essentiellement blâmé les journalistes pour les malheurs accablant l’organisation, le 4 octobre dernier, devant le même comité parlementaire.

Une semaine plus tard, l’ensemble du conseil d’administration de Hockey Canada ainsi que son chef de la direction, Scott Smith, démissionnaient en bloc, cédant à la pression populaire et politique, incluant celle exercée par le premier ministre Justin Trudeau lui-même.

Un nouveau conseil d’administration sera en place le 17 décembre prochain.

De coûteux retraits de commanditaires

Après qu’une collègue avant elle eut égréné un chapelet de commanditaires qui ont largué Hockey Canada, la libérale Lisa Hepfner a demandé à Pat McLaughlin de décrire comment l’image de marque de la fédération a souffert.

« Ç’a été extrêmement difficile, ce qui est un euphémisme, a-t-il lâché. Ce que je suis en mesure de partager ici, c’est que l’impact sera d’environ 23,5 millions à 24 millions, d’après les projections de notre directeur financier. »

Il a toutefois fait valoir que ces pertes financières étaient « en partie » attribuables la tenue d’évènements dans « des bulles », dans un contexte pandémique.

« J’aimerais pouvoir revenir en arrière »

Le comité entendait aussi mardi Bob Nicholson, qui a été président et chef de la direction de 1998 à 2014. Il a exprimé des regrets de n’avoir pas suffisamment encadré, à l’époque, le comportement des athlètes à l’extérieur de la patinoire.

« J’aimerais pouvoir revenir en arrière. J’aimerais avoir implanté davantage de politiques. Mon boulot, à titre de PDG, c’était de m’occuper des opérations. Les politiques venaient du conseil d’administration », a-t-il argué en réponse à une question du libéral Anthony Housefather.

« Je ne veux pas me défiler. J’étais PDG, et j’aurais dû encourager la mise en place de politiques. J’aurais aimé l’avoir fait, et je ne l’ai pas fait. J’en suis désolé », a lâché M. Nicholson.