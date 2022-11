(Edmonton) L’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane manquera de trois à quatre mois après avoir été coupé au poignet gauche par une lame de patin.

La Presse Canadienne

La blessure s’est produite lors de la victoire de 3-2 d’Edmonton à Tampa, mardi.

Philippe Myers du Lightning a d’abord fait chuter Kane, près de la bande.

Alors qu’il se trouvait sur la glace, Kane a ensuite été coupé par la lame d’un patin de Pat Maroon du Lightning, à 3 : 27 en deuxième période.

Kane a été transporté à l’hôpital et a subi une intervention mardi soir.

Âgé de 31 ans, Kane a signé un contrat de quatre ans de 20,5 millions avec les Oilers pendant la saison morte. Il en est à cinq buts et huit passes en 13 matchs cette saison.

« Merci à tous pour les bons souhaits et les prières de ces dernières heures, a déclaré Kane dans un communiqué, mercredi. La nuit dernière a été un moment extrêmement effrayant pour moi, et je suis encore un peu sous le choc.

« Je tiens à remercier tout le personnel de soigneurs des Oilers et du Lightning, ainsi que tous les médecins et paramédicaux qui se sont précipités pour m’aider et pour réparer ma blessure. Sans vous tous, je sais que les choses auraient été bien pires et j’en suis sincèrement reconnaissant. »