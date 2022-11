Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Noah Cates, Owen Tippett et Travis Konecny ont chacun obtenu un but et une passe, mardi, aidant les Flyers de Philadelphie à l’emporter 5-1 devant les Blues de St. Louis.

Konecny mène les siens avec cinq buts cette saison.

Le but de Cates a fait mal, inscrit à trois secondes de la fin du deuxième tiers. Les Flyers prenaient alors les devants 2-0.

Wade Allison et Lukas Sedlak ont aussi marqué pour les Flyers, qui avaient gagné 2-1 à Ottawa samedi.

Felix Sandstrom a bloqué 28 tirs des Blues, qui perdaient un huitième match de suite.

Ryan O’Reilly a inscrit le but des Blues, battus en temps régulier pour la huitième fois d’affilée – un record de l’organisation.

St. Louis n’a pas savouré de gain depuis le 22 octobre, quand une victoire de 2-0 à Edmonton a porté la fiche du club à 3-0-0.

Aaron Bracy, Associated Press