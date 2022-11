Nick Suzuki Cole Caufield et Sean Monahan

Suzuki et Caufield sont les joueurs par excellence du mois d’octobre

Les attaquants Cole Caufield et Nick Suzuki sont co-récipiendaires de la coupe Molson pour le segment du mois d’octobre, a annoncé le Canadien de Montréal par voie de communiqué vendredi matin.

La Presse Canadienne

Caufield a été nommé la première étoile du match en une occasion (le 12 octobre contre les Maple Leafs de Toronto) et la deuxième étoile en une autre occasion (le 29 octobre contre les Blues à St-Louis).

En plus d’avoir mené l’équipe avec sept buts (bon pour l’égalité au quatrième rang de la LNH), l’ailier âgé de 21 ans a ajouté trois aides, totalisant 10 points en neuf matchs en octobre. Il a notamment connu deux séquences de trois matchs avec au moins un point (15 au 20 octobre et 25 au 29 octobre).

De son côté, Suzuki a été nommé la deuxième étoile du match en deux occasions (le 12 octobre contre les Leafs et le 20 octobre contre les Coyotes de l’Arizona) et la troisième étoile en une occasion (le 15 octobre contre les Capitals à Washington).

Le joueur de centre âgé de 23 ans a quant à lui mené l’équipe avec six aides et a ajouté quatre buts à sa fiche, totalisant 10 points. Le capitaine du Tricolore a notamment connu une séquence de quatre matchs avec au moins un point (15 au 22 octobre), en plus de récolter sa 100e mention d’assistance en carrière le 29 octobre à St-Louis.

Une présentation honorant les lauréats de la coupe Molson pour le mois d’octobre aura lieu avant le match de samedi, contre les Golden Knights de Vegas, au Centre Bell.