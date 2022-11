L’interminable attente de Lamoureux et Côté

Maveric Lamoureux et Justin Côté n’en peuvent plus d’attendre, mais d’ici à ce qu’ils puissent renouer avec l’action, en décembre, l’imposant défenseur et le petit attaquant ont décidé d’être là l’un pour l’autre. Les deux Voltigeurs sont inséparables, même assis dans les estrades à Drummondville.