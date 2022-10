Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Elias Pettersson, Andrei Kuzmenko et Conor Garland ont tous les trois amassé un but et une mention d’aide pour les Canucks, qui avaient perdu les sept premières parties de leur campagne, ce qui constituait un record d’équipe.

Marchand a amassé 32 buts et 48 mentions d’aide la saison dernière. Lors des éliminatoires, il a ajouté quatre buts et sept aides, mais les Bruins ont été éliminés en première ronde par les Hurricanes de la Caroline.

Roman Josi a fourni un but et trois points, jeudi, guidant les Predators de Nashville vers un gain de 6-2 face aux Blues de St. Louis.

Joel Kiviranta a enfilé l’aiguille en désavantage numérique et Jason Roberton a ajouté un but pour la formation de Dallas.

Leon Draisaitl offre une victoire de 6-5 aux Oilers

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS Leon Draisaitl et Taylor Raddysh

Leon Draisaitl a brisé l’égalité alors qu’il ne restait que 37,6 secondes à écouler au match et les Oilers d’Edmonton ont triomphé 6-5 aux dépens des Blackhawks de Chicago, jeudi soir.

Draisaitl a accepté une passe transversale d’Evander Kane et il a décoché un tir sur réception qui a trompé la vigilance d’Alex Stalock. L’Allemand a ajouté deux mentions d’aide.

Connor McDavid a obtenu un 12e tour du chapeau dans la LNH et il a participé à un but des Oilers, qui ont enregistré une troisième victoire consécutive.

Ryan Nugent-Hopkins a amassé un but et deux assistances alors que Zach Hyman a inscrit l’autre but des Oilers. Jack Campbell a stoppé 31 rondelles.

Max Domi a récolté un but et deux mentions d’aide pour les Blackhawks. Patrick Kane, Andreas Athanasiou, Reese Johnson et Jonathan Toews ont aussi marqué dans une cause perdante.

Stalock a réalisé 32 arrêts à son troisième départ consécutif alors que Petr Mrazek est aux prises avec une blessure.

Matt Carlson, Associated Press