Tomas Hertl (48) et Markus Nutivaara (65) des Sharks de San Jose, dimanche à Philadelphie

Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Matt Carlson Associated Press

James Reimer stoppe 31 tirs et les Sharks blanchissent les Flyers James Reimer a stoppé 31 tirs et a aidé les Sharks de San Jose à blanchir les Flyers de Philadelphie 3-0, dimanche. Erik Karlsson et Steven Lorentz ont touché la cible en deuxième période pour les visiteurs. Nico Sturm a planté le dernier clou dans le cercueil des Flyers avec un but dans un filet désert avec moins de quatre minutes à faire au match. Karlsson connaît un bon début de saison pour les Sharks (2-6-0). À son septième match de la saison, le double récipiendaire du trophée Norris a inscrit son troisième but de la campagne et a obtenu son cinquième point. Dans la défaite, le gardien Felix Sandstrom a repoussé 22 tirs. Les Flyers (4-2-0), qui ont triomphé lors de leurs trois premiers duels de la saison, ont baissé pavillon lors de deux des trois dernières parties.

Le but de Lomberg en troisième période offre la victoire aux Panthers PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ASSOCIATED PRESS Le cerbère des Panthers de la Floride Spencer Knight et Josh Bailey (12) des Islanders de New York, dimanche à Sunrise en Floride Ryan Lomberg a marqué tôt en troisième période et les Panthers de la Floride ont tenu le coup pour prévaloir 3-2 contre les Islanders de New York, dimanche. Anton Lundell et Eetu Luostarinen ont également marqué pour les Panthers. Spencer Knight a réalisé 23 arrêts lors de la victoire. Les Panthers ont battu les Islanders pour la deuxième fois cette saison après une victoire de 3-1 lors du premier match de la saison, le 13 octobre. Anders Lee a marqué deux buts en supériorité numérique pour les Islanders, qui ont subi leur troisième défaite consécutive. Mathew Barzal s’est fait complice des deux filets du capitaine des siens. Semyon Varlamov a stoppé 28 tirs. Les Panthers ont pris une avance de 2-0 en première demie du premier vingt grâce à des buts sans assistance de Lundell et Luostarinen.

Kubalik inscrit un but dans un gain des Red Wings contre les Ducks PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Troy Terry (19) des Ducks d’Anaheim et Dominik Kubalik (81) des Red Wings de Detroit, dimanche à Detroit Dominik Kubalik a obtenu un but et deux aides et les Red Wings de Detroit ont battu les Ducks d’Anaheim 5-1, dimanche. Dylan Larkin, David Perron, Joe Veleno et Elmer Soderblom ont également touché la cible pour aider les Red Wings à porter sa fiche à 3-0-2. Larkin, qui a célébré son 150e but dans la LNH, a aussi récolté une mention d’aide. Ville Husso a réalisé 32 arrêts pour améliorer sa fiche à 4-0-0 en carrière contre les Ducks. Les Red Wings ont amassé des points dans chacun de leurs cinq premiers matchs pour la première fois depuis 2011-2012, lorsqu’ils avaient commencé la saison avec cinq victoires. Trevor Zegras a marqué pour les Ducks et John Gibson a stoppé 36 tirs.

Les Blackhawks défont le Kraken PHOTO JAMIE SABAU, USA TODAY SPORTS Andre Buraksovsky (95) du Kraken et Colin Blackwell (43) des Blackhawks Jason Dickinson et Tyler Johnson ont marqué à 13 secondes d’intervalle en fin de troisième période et les Blackhawks de Chicago ont pris la mesure du Kraken de Seattle 5-4, dimanche, pour signer une troisième victoire consécutive. Max Domi et Jujhar Khaira ont également touché la cible pour les Blackhawks (3-2-0), qui ont été menés 2-0 au milieu du premier engagement et 4-3 lors du troisième vingt. Les Blackhawks ont également effacé un déficit de deux buts lors de leurs deux victoires précédentes. Johnson a nivelé la marque à 4-4 avec son deuxième filet du match avec 7 : 03 à faire au temps réglementaire. Il a battu Martin Jones de l’enclave après avoir reçu une passe de Jonathan Toews de derrière le filet. Dickinson a ensuite fait vibrer les cordages depuis le cercle droit après que le défenseur de Seattle Adam Larsson n’eut pas été en mesure de contrôler la rondelle proprement. Jared McCann a inscrit un but et une passe pour le Kraken lors d’un deuxième match consécutif. Vince Dunn, Andre Burakovsky et Matty Beniers ont également compté.