Les Lions de Trois-Rivières se préparent à amorcer leur saison ce vendredi, et déjà, pour Éric Bélanger, il y a des défis qui se profilent à l’horizon.

Richard Labbé La Presse

Le premier défi est sans doute celui des attentes. Au Centre Bell, il y en a sans doute un peu moins, mais il y a des attentes à la Place Bell de Laval, et il y en aura aussi au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

« C’est sûr que c’est une réalité, admet en partant l’entraîneur des Lions. Le Rocket a eu du succès lors des séries de la Ligue américaine la saison dernière, et après leurs coupures à eux, on se retrouve avec beaucoup de joueurs, incluant des gars qui ont joué avec le Rocket l’an dernier. »

Ce grand nombre de joueurs fait en sorte qu’Éric Bélanger devra faire ressortir ses meilleurs talents de meneur. Bien sûr, il y aura des plus jeunes, mais il y aura aussi des vétérans.

En bon français, le coach des Lions devra s’assurer que le Jell-O prenne. Ce qui n’est jamais une mince tâche.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L'entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières, Éric Bélanger

« Eh boy ! C’est sûr que c’est pas facile, commence-t-il par répondre. Quand on évolue dans une ligue comme la nôtre (la ECHL), la clé, c’est vraiment la stabilité. Souvent, les meilleures équipes de la ligue sont celles qui sont capables de s’offrir de la stabilité au chapitre de leur formation.

« Alors ça va être notre défi à nous aussi. On a présentement 11 recrues dans la formation… Mais c’est un peu ça mon travail : je dois trouver un équilibre et m’assurer que tous les gars soient motivés. »

Ce bout-là est sans doute l’autre grand défi des Lions à l’aube de la saison. L’équilibre, le bon nombre de vétérans, tout ça est bien beau, mais la vérité, c’est probablement que certains de ces gars-là aimeraient mieux être ailleurs et jouer à la Place Bell, par exemple.

Éric Bélanger en est parfaitement conscient.

« Je comprends ça. En même temps, quand tu subis un recul ou une déception dans la vie, est-ce que tu vas aller dans un coin pour pleurer en petite boule ? C’est une leçon de vie, qui s’applique à toutes les sphères de la vie.

« Je vais te le dire, c’est déjà quelque chose qu’on a abordé avec nos joueurs. C’est pas compliqué : si tu veux venir ici avec une attitude de perruche, tu joueras pas. C’est aussi simple que ça. C’est sûr qu’il y a certains vétérans qui ne sont pas contents d’être ici, mais il y a une raison pour expliquer leur présence avec nous. Alors moi, je vais les aider à améliorer leur sort. Mais s’il y a des joueurs qui ne veulent pas se retrousser les manches, on va avoir un problème. »

En attendant, il y aura un premier match de la saison, présenté vendredi soir à Trois-Rivières, face aux Mariners du Maine. Éric Bélanger y voir le premier pas d’une saison qui pourrait s’avérer étonnante.

« Pour nous, ce qu’il faudra en premier, c’est de bien gérer les attentes. Il faut développer nos joueurs dans un environnement gagnant, et je pense que oui, on peut surprendre. J’imagine que toutes les équipes veulent gagner la division, la coupe… et c’est notre but à nous aussi ! »