Les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel des différentes équipes auront l’occasion d’échanger avec la réalisatrice, autrice et chercheuse Léa Clermont-Dion, suite au visionnement de son documentaire T’as juste à porter plainte.

La Ligue de hockey junior du Québec (LHJMQ) a annoncé que ses joueurs devront suivre des ateliers sur le consentement et les violences sexuelles.

Nicholas Richard La Presse

En plus des joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel des différentes équipes auront l’opportunité d’échanger avec la réalisatrice, autrice et chercheuse Léa Clermont-Dion à la suite de la présentation de son documentaire T’as juste à porter plainte.

Selon la ligue, l’objectif de cette initiative est de « conscientiser sur les impacts des agressions, mais également de l’importance du respect dans les relations. »

Au cours des ateliers, des échanges autour de la compréhension des concepts d’agressions sexuelles et du consentement seront encouragés.

La contribution de Mme Clermont-Dion est importante, puisqu’avec son bagage et son expertise, elle pourra rappeler les conséquences individuelles et collectives de la violence sexuelle et des risques de dérapages associés aux réseaux sociaux.