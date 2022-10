(New York) Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Associated Press

Mika Zibanejad a inscrit un doublé, dont le but décisif en troisième période lors d’un avantage numérique, et les Rangers de New Yok ont pris la mesure du Lightning de Tampa Bay 3-1, mardi, lors du premier match de la saison de la LNH en sol nord-américain.

Barclay Goodrow a aussi touché la cible pour le club new-yorkais. Le tenant du trophée Vézina, Igor Shesterkin, a stoppé 26 tirs dans la victoire.

Les Rangers ont entamé la nouvelle saison avec une victoire contre l’équipe qui les a éliminés des séries éliminatoires l’an dernier, lors de la finale de l’Association Est.

Steven Stamkos, le seul buteur du Lightning, a battu Shesterkin avec un puissant tir sur réception en avantage numérique. Andrei Vasilevskiy a réalisé 36 arrêts.

Zibanejad, qui a inscrit un but en désavantage numérique en deuxième période grâce à un tir du revers précis, est revenu à la charge en troisième période.

Le Suédois a donné l’avance 2-1 aux Rangers en troisième période avec un lancer frappé du cercle gauche après une passe d’Artemi Panarin. L’ailier russe, qui entame sa quatrième saison avec les Rangers, a ainsi obtenu son 250e point avec le club de la Grosse Pomme.

Goodrow a doublé l’avance des siens quand il a dévié le tir de la pointe de Ryan Lindren avec neuf minutes à jouer à la rencontre.

Les Rangers ont dominé au chapitre des tirs au but en première (14-8) et en deuxième période (18-8).

L’ailier droit des Rangers Vitali Kravtsov s’est dirigé pour le vestiaire au milieu de la première période après avoir été renversé par le défenseur du Lightning Victor Hedman. Les Rangers ont annoncé au début du deuxième vingt qu’il ne reviendrait pas au jeu en raison d’une blessure au haut du corps.