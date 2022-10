LNH

Avis d’ouragan sur la Métropolitaine

Pouvant prétendre aux plus grands honneurs, les Hurricanes de la Caroline balayeront-ils leurs adversaires dans leur division ? Si les Rangers, les Capitals, les Islanders et les Penguins sont prêts à affronter les vents contraires, l’heure est toujours à la reconstruction pour les Flyers, les Devils et les Blue Jackets.