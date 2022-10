PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pouvant prétendre aux plus grands honneurs, les Hurricanes de la Caroline balayeront-ils leurs adversaires dans leur division ? Si les Rangers, les Capitals, les Islanders et les Penguins sont prêts à affronter les vents contraires, l’heure est toujours à la reconstruction pour les Flyers, les Devils et les Blue Jackets.

Mathias Brunet La Presse

Hurricanes de la Caroline

PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Martin Necas (88) et ses coéquipiers peuvent rêver d’atteindre la grande finale cette année.

Jeunes et rapides

Les Hurricanes et leur équipe jeune et rapide ont finalement explosé l’an dernier avec la meilleure saison de leur histoire, 116 points, 4 de plus qu’en 2006, l’année où ils ont remporté la Coupe Stanley. Après une défaite en sept matchs aux mains des Rangers en deuxième ronde, l’objectif sera d’atteindre au moins le carré d’as, sinon la finale. Ils ont les effectifs pour le faire.

Il y a eu quelques pertes, entre autres le défenseur offensif Tony DeAngelo et le deuxième centre Vincent Trocheck, mais on a remplacé DeAngelo par Brent Burns, acquis des Sharks de San Jose, désireux de se rajeunir et de réduire leur masse, et on compte sur Jesperi Kotkaniemi pour assumer le poste laissé vacant par Trocheck.

L’éclosion de la recrue Seth Jarvis permet à l’entraîneur Rod Brind’Amour de mieux répartir ses forces et de placer Andrei Svechnikov au sein du deuxième trio avec Kotkaniemi et Martin Necas, tandis que Sebastian Aho et Teuvo Teravainen forment le premier avec Jarvis. Jordan Staal demeure un élément central au centre du troisième trio.

On a reçu Max Pacioretty sans rien donner en retour pour permettre à Vegas de réduire sa masse salariale, mais Pacioretty ne reviendra pas au jeu avant la mi-saison.

Un top 4 constitué de Jaccob Slavin, Brett Pesce, Brent Burns et Brady Skjei n’a rien à envier aux meilleurs de la ligue. Les Hurricanes sont bien nantis également devant le filet avec Frederik Andersen et Antti Raanta.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jaccob Slavin

Jaccob Slavin vient de connaître une saison de 42 points et il joue presque 24 minutes par rencontre, un sommet au sein de l’un des meilleurs clubs de la ligue. Pourtant, il n’attire jamais les réflecteurs.

La recrue à suivre

PHOTO FOURNIE PAR SHATTUCK ST. MARY'S SCHOOL Scott Morrow

Les Hurricanes ont déjà de nombreux jeunes dans la formation. Le défenseur Scott Morrow, choix de deuxième ronde en 2021, constitue sans doute leur meilleur espoir, mais il jouera dans la NCAA cet hiver.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jesperi Kotkaniemi

Jesperi Kotkaniemi entame la première année d’un contrat de huit ans à un salaire annuel de 4,8 millions. Il devra faire mieux que ses 29 points en 66 matchs de la dernière saison.

Fiche en 2021-2022 54-20-8, 116 points Classement en saison 1ers division Métropolitaine Parcours en série Deuxième ronde Principaux départs Vincent Trocheck, Tony DeAngelo, Nino Niederreiter, Max Domi, Ian Cole Principales arrivées Brent Burns, Max Pacioretty, Paul Stastny, Ondrej Kase, Ryan Dzingel

Blue Jackets de Columbus

PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kirill Marchenko, Jake Christiansen et Yegor Chinakhov, des Blue Jackets de Columbus

Des jours meilleurs à l’horizon

Il y a trois ans à peine, les joueurs fuyaient Columbus. Sergei Bobrovsky, Artemi Panarin, Matt Duchene et Ryan Dzingel ont tous quitté les Blue Jackets au cours du même été. Pierre-Luc Dubois et Josh Anderson ont suivi.

La situation a drôlement changé depuis. Johnny Gaudreau, l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des joueurs autonomes, a accepté de se joindre à l’équipe pour six ans, moyennant 68 millions. Patrik Laine, obtenu pour Dubois, a signé au cours de l’été une prolongation de contrat de quatre ans pour 34 millions.

La phase de réinitialisation du DG Jarmo Kekalainen annonce des jours meilleurs à Columbus. De nombreux jeunes joueurs de talent, Cole Sillinger au centre, Adam Boqvist en défense, se sont greffés au club. Kent Johnson, quatrième choix en 2021, et David Jiricek, choisi au sixième rang en 2022, sont sur le point de le faire.

Le départ du rugueux entraîneur John Tortorella n’est peut-être pas étranger à cette renaissance. Certains l’adoraient, d’autres le détestaient.

Columbus demeure néanmoins un très jeune club et il faudra être patient avant d’avoir des rêves de grandeur. Les Blue Jackets pourraient néanmoins lutter pour une place en séries éliminatoires, grâce à leur leader en défense Zack Werenski et à de bons gardiens, Elvis Merzlikins et Joonas Korpisalo.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Vladislav Gavrikov

Vladislav Gavrikov ne fait pas trop de bruit en défense. Ce modeste choix de sixième tour en 2015 vient de connaître sa première saison de plus de 30 points.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB HOCKEYDB.COM Kent Johnson

Kent Johnson s’est attiré les éloges de Patrik Laine et de Johnny Gaudreau au camp d’entraînement. Il avait été dominant au Championnat mondial junior et avait même participé aux Jeux olympiques. Ses talents de passeur sont remarquables.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Joonas Korpisalo

Joonas Korpisalo montrait de belles promesses il y a deux ans. Il vient de connaître une saison misérable, avec une moyenne de 4,15 et un taux d’arrêts de ,877, et a perdu son poste de numéro un.

Fiche en 2021-2022 37-38-7, 81 points Classement en saison 6es de la section Métropolitaine Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Oliver Bjorkstrand, Alexandre Texier Principales arrivées Johnny Gaudreau, Erik Gudbranson

Devils du New Jersey

PHOTO ED MULHOLLAND, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Dougie Hamilton (7), des Devils du New Jersey

Sortir des bas-fonds

Les Devils croyaient enfin avoir l’équipe pour participer aux séries éliminatoires l’an dernier, après avoir embauché Dougie Hamilton et Tomas Tatar sur le marché des joueurs autonomes et obtenu le défenseur Ryan Graves. Mais les blessures, entre autres, et des contre-performances les ont relégués aux bas-fonds du classement pour la quatrième saison consécutive.

Au moins, leurs jeunes centres ont progressé. Jack Hughes, 21 ans, a explosé avec 56 points en 49 matchs avant de se blesser. Nico Hischier, 23 ans, a amassé 60 points en 70 matchs, un rendement de point par match supérieur à celui de Nick Suzuki, qu’on aime tant à Montréal, tout en brillant défensivement. Jesper Bratt a lui aussi connu une grande éclosion à 23 ans avec 73 points en 76 matchs.

Les jeunes Dawson Mercer et Yegor Sharangovich, 24 buts l’an dernier, devraient continuer de progresser. On a acquis Erik Haula des Bruins pour Pavel Zacha afin d’obtenir un peu d’expérience au centre.

En défense, Dougie Hamilton doit rester en santé. John Marino, un droitier, a été obtenu des Penguins pour Ty Smith, un gaucher. Le gardien numéro un des Capitals l’an dernier, Vitek Vanecek, s’amène pour solidifier la position.

Mais les Devils ne prendront peut-être pas leur véritable envol avant de voir le défenseur Luke Hughes, quatrième choix en 2021, 39 points en 41 matchs à l’Université Michigan, se joindre à l’équipe, et un autre défenseur, Simon Nemec, deuxième choix en 2022, atteindre son apogée. L’entraîneur Lindy Ruff n’y sera peut-être plus…

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Damon Severson

Damon Severson, 28 ans, demeure la pierre angulaire en défense et il vient d’atteindre de nouveaux sommets avec 46 points l’an dernier.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Alexander Holtz

L’ailier Alexander Holtz, septième choix en 2020, a connu une très bonne première année chez les professionnels dans la Ligue américaine avec 51 points, dont 26 buts, en 52 matchs. Il est tout près d’un poste au New Jersey.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Tomas Tatar

Tomas Tatar a obtenu seulement 30 points l’an dernier, après avoir reçu un contrat de deux ans pour 9 millions.

Fiche en 2021-2022 27-46-9, 63 points Classement en saisons 7es de la section Métropolitaine Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Pavel Zacha, Ty Smith, Janne Kuokkanen Principales arrivées Ondrej Palat, John Marino, Erik Haula, Vitek Vanecek

Rangers de New York

PHOTO ED MULHOLLAND, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Avec une équipe qui n’a pas beaucoup changé, Artemi Panarin (10) et ses coéquipiers pourront reprendre là où ils ont laissé l’an dernier.

Une belle équipe

Le nouveau DG des Rangers, Chris Drury, a hérité d’une belle équipe construite par Jeff Gorton. Il n’a pas effectué de grands changements, si ce n’est d’acquérir les robustes Ryan Reaves et Barclay Goodrow pour mieux protéger les vedettes, et il a sacrifié un attaquant de talent, Pavel Buchnevich, 76 points, dont 30 buts, en 73 matchs l’an dernier à St. Louis, pour obtenir Samuel Blais et un choix de deuxième tour.

On lui a déjà pardonné cette bourde puisque les Rangers et leur nouvel entraîneur Gerard Gallant, un excellent coup de Drury, il faut le souligner, ont terminé au septième rang du classement général et atteint le carré d’as après avoir éliminé les Penguins de Pittsburgh puis les Hurricanes de la Caroline.

Ce fut l’année de la grande éclosion pour le gardien de 26 ans Igor Shesterkin, avec sa fiche de 36-13-4, sa moyenne de 2,07 et son taux d’arrêts de ,935, avec en prime un premier trophée Vézina obtenu devant son compatriote Andrei Vasilevskiy.

Cette jeune défense constituée de Ryan Lindgren, Adam Fox, K’Andre Miller, Zac Jones et Braden Schneider, et menée par le nouveau capitaine Jacob Trouba, continuera de grandir.

On a perdu le centre Ryan Strome, mais il a été remplacé par Vincent Trocheck. Mika Zibanejad, Chris Kreider et Artemi Panarin représentent des valeurs sûres et Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et Filip Chytil voudront éclore.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Filip Chytil

Malgré seulement 20 points l’an dernier, Filip Chytil, 22 ans, a un rôle important au centre du troisième trio. Il a connu de bonnes séries au sein d’un trio de jeunes avec 9 points en 20 matchs.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Zac Jones

Le défenseur Zac Jones n’est plus considéré comme une recrue, mais il a disputé seulement 22 matchs en carrière dans la LNH ces deux dernières saisons. Il a été très productif dans la Ligue américaine l’an dernier avec 35 points en 52 matchs, après une belle carrière à UMass Amherst. Il n’est pas très grand à 5 pi 10 po, mais possède de beaux instincts offensifs.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Kaapo Kakko

Après trois saisons dans la LNH, le deuxième choix en 2019, Kaapo Kakko, a 58 points en 157 matchs, soit une moyenne de 30 points sur une saison complète.

Fiche en 2021-2022 52-24-6, 110 points Classement en saison 2es de la section Métropolitaine Parcours en séries Finale d’association Principaux départs Andrew Copp, Ryan Strome, Frank Vatrano, Alexandar Georgiev Principales arrivées Vincent Trocheck, Jaroslav Halak

Islanders de New York

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Avec le départ de l’entraîneur Barry Trotz, Anders Lee (au centre) et l’attaque des Islanders de New York pourront-ils mieux s’exprimer ?

Un nouvel entraîneur pour renouer avec le succès

Après deux saisons couronnées de succès, et autant de carrés d’as, les Islanders ont régressé l’an dernier, au point de rater les séries. Le DG Lou Lamoriello, connu pour avoir la mèche courte, n’a pas donné de deuxième chance au réputé entraîneur Barry Trotz, qu’il a congédié au profit de Lane Lambert, bras droit de Trotz.

La recette de Trotz est connue : ses équipes ne marquent pas souvent, mais elles accordent encore moins de buts, sauf l’an dernier, où les Islanders ont eu une fiche déficitaire de -2.

Parmi les reproches adressés à Trotz, celui de ne pas avoir permis aux jeunes Anthony Beauvillier, Oliver Wahlstrom, Kieffer Bellows et compagnie de se développer à la hauteur des attentes. Du lot, seul le défenseur Noah Dobson a progressé de façon importante.

Le départ de Trotz permettra peut-être à certains attaquants de mieux s’exprimer. En quatre ans sous son règne, aucun joueur n’a atteint la marque des 65 points. Mathew Barzal, riche d’un nouveau contrat de huit ans pour 73 millions, avait obtenu 85 points avant l’arrivée de Trotz.

Sinon, les Islanders possèdent plus ou moins les mêmes effectifs, outre peut-être Alexander Romanov, obtenu en échange du 13e choix au repêchage.

Les Islanders ont un bel équilibre à toutes les positions, avec Barzal, Brock Nelson, Anders Lee, Josh Bailey à l’attaque, Dobson, Adam Pelech, Ryan Pulock et Scott Mayfield en défense, sans compter leurs deux gardiens, Ilya Sorokin et Semyon Varlamov.

Aux joueurs de prouver que le problème était derrière le banc, et non pas sur le banc.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Noah Dobson

On devrait parler davantage de Noah Dobson, 12e choix en 2018 qui, à 21 ans seulement, a amassé 51 points au sein d’un club plutôt défensif l’an dernier.

La recrue à suivre

PHOTO FOURNIE PAR LA LHJMQ William Dufour

William Dufour a été retranché au camp d’entraînement, mais ce jeune colosse de Québec s’est fait un nom avec sa saison de 110 points, dont 56 buts, en 66 matchs à Saint John, sa participation à la Coupe Memorial et au Championnat mondial junior.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Oliver Wahlstrom

On espère une éclosion du choix de premier tour en 2018, au 11e rang, Oliver Wahlstrom (un rang après Dobson), après des saisons de 12 et 13 buts.

Fiche en 2021-2022 37-35-10, 84 points Classement en saison 5es de la section Métropolitaine Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Zdeno Chara, Andy Greene, Austin Czarnik Principales arrivées Alexander Romanov, Dennis Cholowski

Flyers de Philadelphie

PHOTO BILL STREICHER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’arrivée de John Tortorella derrière le banc permettra-t-elle de relancer les Flyers e Philadelphie ?

Un défi de taille pour John Tortorella

John Tortorella n’a jamais reculé devant les défis, mais celui-ci est de taille : relancer les pauvres Flyers de Philadelphie, dont la chute est vertigineuse depuis l’arrivée du DG Chuck Fletcher.

L’infirmerie est déjà pleine avec Sean Couturier, Ryan Ellis et le jeune Bobby Brink, tous blessés à long terme. La vedette des 10 dernières années, Claude Giroux, joue désormais pour les Sénateurs d’Ottawa.

En l’absence de Couturier, on demandera à Kevin Hayes d’occuper le poste de centre numéro un. Hayes, 30 ans, le plus haut salarié à l’attaque à 7,1 millions par saison, n’a pas réussi à disputer plus de 69 matchs en une saison depuis trois ans, ni de dépasser la marque des 41 points.

En défense, Tony DeAngelo sera appelé à remplacer Ellis. Philadelphie a cédé aux Hurricanes des choix de deuxième (2024), de troisième (2023) et de quatrième tour (2022) pour l’obtenir. Malgré ses carences défensives, DeAngelo devrait se retrouver sur la première paire avec Ivan Provorov. Travis Sanheim et Rasmus Ristolainen, acquis des Sabres il y a un an pour des choix de premier et de deuxième tour, formeront le deuxième duo. Choix de première ronde en 2019, un rang devant Cole Caufield, Cam York a été renvoyé dans la Ligue américaine à une semaine de la fin du camp.

On s’ennuie sans doute déjà de Shayne Gostisbehere, offert aux Coyotes de l’Arizona, en plus de choix de deuxième et de septième tour, afin de s’en débarrasser. Gostisbehere a amassé 51 points l’an dernier…

Devant le filet, Carter Hart, 24 ans, encore médiocre l’an dernier, sera désormais épaulé par Felix Sandstrom, 25 ans, ,902 de taux d’efficacité dans la Ligue américaine l’an dernier. Sandstrom pourrait même lui voler son poste. À condition que sa blessure subie pendant les matchs préparatoires ne soit pas trop grave. Hart, lui, n’en a même pas disputé un.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH James Van Riemsdyk

On cherche à s’en débarrasser depuis deux ans et il n’a plus la vitesse pour être l’attaquant de jadis, mais James Van Riemsdyk a quand même terminé en tête des buteurs l’an dernier avec 24 buts.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Cutter Gauthier

Les espoirs des Flyers reposent sur le cinquième choix de l’été, Cutter Gauthier, qu’on placera au centre à sa première saison à Boston College. Il pourrait rejoindre les Flyers en fin de saison.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH

Rasmus Ristolainen est robuste à souhait, mais il a coûté des choix de premier et de deuxième tour et il doit en donner plus que 16 maigres points. Il a pourtant connu quatre saisons de plus de 40 points à Buffalo.

Fiche en 2021-2022 25-46-11, 61 points Classement en saison 8es de la section Métropolitaine Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Oskar Lindblom, Martin Jones, Keith Yandle Principales arrivées Tony DeAngelo, Nicolas Deslauriers, Justin Braun

Penguins de Pittsburgh

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La bande à Crosby devra éviter les blessures pour connaître du succès cette année.

Le cœur intact

À la demande de Sidney Crosby, le DG Ron Hextall a renoncé à la tentation de faire exploser son vieux noyau. On a offert une prolongation de contrat de six ans à Kristopher Letang malgré ses 35 ans, et un contrat de quatre ans à Evgeni Malkin, 36 ans.

Mais à un peu plus de 6 millions chacun, Letang et Malkin ont signé sous leur valeur sur le marché, de sorte qu’on a sans doute étendu le nombre d’années au contrat de façon à se donner une meilleure flexibilité salariale.

On a remanié la défense. Letang demeure évidemment le fer de lance, mais Jeff Petry a été acquis en retour de Mike Matheson, et le défenseur droitier John Marino, 25 ans, a été échangé pour le défenseur gaucher de 22 ans Ty Smith. On vieillit à droite pour se rajeunir à gauche.

Sidney Crosby est toujours au sommet de son art à 35 ans. Il a amassé 84 points en 69 matchs, presque 100 points sur une saison complète. Jake Guentzel a atteint la marque des 40 buts pour la deuxième fois en carrière.

Les Penguins devront éviter les blessures pour connaître du succès. Malkin a raté la moitié de la saison et Bryan Rust, une vingtaine de matchs. L’absence du gardien numéro un Tristan Jarry a fait mal en séries. Jarry venait de connaître une saison splendide.

Jeff Carter demeure une valeur sûre au centre du troisième trio malgré son âge. Il y a des ailiers de talent sur les trois premiers trios avec Guentzel, Rickard Rakell, acquis à la date limite des échanges et retenu pour six années supplémentaires, Jason Zucker, Rust, Danton Heinen et Kasperi Kapanen.

Les Penguins n’ont pas franchi la première ronde depuis 2018. Un autre échec le printemps prochain n’y changera rien, avec les principaux leaders sous contrat pour encore plusieurs années.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jeff Carter

Jeff Carter demeure un élément essentiel au centre du troisième trio, derrière Crosby et Malkin. À 37 ans, il a quand même amassé 45 points l’an dernier.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Owen Pickering

Les Penguins ont tellement échangé de choix au repêchage et d’espoirs ces dernières années qu’il est difficile de nommer une recrue de premier plan. Ils ont au moins conservé leur choix de premier tour cette année et repêché le défenseur Owen Pickering au 21e rang.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jason Zucker

Jason Zucker a été acquis pour un choix de premier tour et l’espoir Calen Addison en février 2020. Ses 17 points en 41 matchs sont carrément inacceptables.

Fiche en 2021-2022 46-25-11, 103 points Classement en saison 3es de la section Métropolitaine Parcours en séries Défaite en première ronde Principaux départs John Marino, Mike Matheson, Evan Rodrigues Principales arrivées Jeff Petry, Ty Smith, Jan Rutta, Ryan Poehling

Capitals de Washington

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin (8) et ses coéquipiers ne devront pas être pris à la légère.

Une formation de premier plan

Les Capitals demeurent une formation de premier plan malgré les blessures importantes subies par deux de leurs leaders en attaque, le centre Nicklas Backstrom et le rugueux ailier Tom Wilson. Backstrom a disputé seulement 47 matchs l’an dernier et ses hanches sont toujours sensibles.

On a acquis un mal-aimé à Chicago, Dylan Strome, pour combler le vide. Avec un peu d’amour, Strome, 25 sans seulement, troisième choix en 2015, pourra-t-il répéter sa saison de 51 points en 58 matchs d’il y a trois ans ?

On ne peut plus parier contre Alex Ovechkin qui, à 37 ans, a amassé 90 points, dont 50 buts, en 77 matchs. Son compatriote Evgeny Kuznetsov a aussi relancé sa carrière l’an dernier avec presque un point par match après une saison décevante il y a deux ans.

La défense est encore menée par John Carlson, 71 points l’an dernier. Il y a par contre un manque de profondeur important après lui. Mais le jeune Martin Fehervary s’est révélé à sa gauche l’an dernier, à seulement 22 ans. Dmitry Orlov et Nick Jensen forment une bonne paire défensive derrière eux, mais le troisième duo, avec Erik Gustavsson et Trevor Van Riemsdyk, est ordinaire.

On a solidifié la position de gardien avec l’arrivée de Darcy Kuemper. Il remplace Vitek Vanecek. Charlie Lindgren le secondera.

C’est une année importante pour Washington, qui compte dix éventuels joueurs autonomes sans compensation, dont Connor Brown, Lars Eller, Marcus Johansson, Jensen, Orlov et Van Riemsdyk, sous l’autorité de Peter Laviolette.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH John Carlson

John Carlson est l’un des meilleurs défenseurs de sa génération même si on n’en a que pour Cale Makar, Roman Josi, Adam Fox et Victor Hedman.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Hendrix Lapierre

Hendrix Lapierre, le choix de premier tour des Capitals en 2020, représente sans doute leur meilleur espoir. Il entamera sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Anthony Mantha

Anthony Mantha a été blessé l’an dernier et a obtenu seulement 9 buts et 23 points en 37 matchs. À lui d’exploser à 28 ans.