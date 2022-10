Monahan et Anderson en uniforme contre les Leafs

Après avoir encaissé quatre revers en autant de matchs présaison jusqu’ici, le Canadien n’aura pas de cadeau, ce lundi soir, contre les Maple Leafs de Toronto. Les visiteurs au Centre Bell déploieront en effet l’artillerie lourde, alors que la majorité de leur formation de 2022-2023, à commencer par Auston Matthews et Mitch Marner, seront en uniforme.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Pour les contrer, le Tricolore pourra compter sur l’entrée en scène de deux vétérans appelés à jouer un rôle majeur cette saison. Pleinement remis d’une blessure à la main, possiblement provoquée par une piqûre d’araignée, Josh Anderson disputera son premier match du camp d’entraînement. Sean Monahan, pour sa part, enfilera pour la première fois le chandail du Canadien.

C’est Jonathan Drouin qui patrouillera l’aile gauche de ce trio. Vendredi dernier, après s’être entraîné avec Monahan, le Québécois avait dit avoir hâte de jouer à ses côtés. Ses qualités de passeur pourraient être mises en valeur vu la capacité de Monahan à se démarquer près du filet, analysait-il.

Bonne nouvelle pour les deux : le nouveau numéro 91 du CH a tenu le même discours, lundi matin, après la séance d’entraînement matinale.

« C’est un excellent joueur, très intelligent, qui a beaucoup d’habiletés et qui aime bien manier la rondelle », a dit Monahan de Drouin.

De son trio de vétérans, l’entraîneur-chef Martin St-Louis a dit qu’ils « amènent tous de petites choses différentes », mais il n’a pas semblé particulièrement emballé à en parler comme d’une combinaison appelée à perdurer. « On va voir ce que ça va avoir l’air », a-t-il soufflé.

Les trois attaquants seront également réunis en avantage numérique. À l’entraînement, on leur a adjoint Juraj Slafkovsky, tandis que les défenseurs Otto Leskinen et Justin Barron complétaient l’unité, en rotation.

Pour Monahan, ce match est surtout une occasion de montrer sa valeur, et de « prouver » qu’il peut redevenir le joueur qu’il a déjà été. Opéré aux deux hanches au cours des dernières années, il maintient se sentir en pleine santé pour la première fois depuis une éternité. Jouer constamment avec des blessures est difficile pour la confiance, a-t-il avoué. Enfin en pleine forme, il sent qu’il peut tourner la page sur un chapitre difficile de sa carrière.

« Ça fait du bien de se sentir comme ça, a lancé l’ancien des Flames de Calgary. Sentir que je peux transporter la rondelle et patiner comme j’aime le faire… Je veux mettre les deux dernières années derrière moi et avoir du plaisir à nouveau. »

St-Louis a expliqué à quel point Monahan « adore la game ». « Et j’adore avoir ces gars-là, a-t-il ajouté. Il a été très impliqué dans les entraînements et les rencontres d’équipe. J’ai hâte de le voir jouer. »

L’entraîneur a aussi confirmé que Jake Allen disputerait tout le match devant le filet du CH. Ennuyé depuis le début du camp par une blessure au « bas du corps », Nick Suzuki reviendra quant à lui au jeu mardi, contre les Sénateurs d’Ottawa.

« Essais »

Chaque match présaison étant le prétexte de « faire des essais », Martin St-Louis a indiqué que l’évaluation se poursuivait pour plusieurs de ses hommes.

Quand on jette un œil aux trois premiers trios de la formation qui affrontera les Leafs, on voit surtout des noms qui seront encore là à la mi-octobre. Mais quelques patineurs additionnels poursuivent leur audition.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Corey Schueneman

Corey Schueneman, par exemple, disputera un deuxième match. Alors que ses jeunes collègues Justin Barron, Kaiden Guhle et Jordan Harris obtiennent beaucoup d’attention de la part des partisans et des médias, l’athlète de 27 ans passe un peu sous le radar. Ce qui ne le « dérange pas du tout », au fait.

Il n’empêche qu’en dépit de sa maigre expérience de la LNH, son âge pourrait jouer en sa faveur, encore davantage sur le flanc gauche de la défense, affaibli par l’absence de Joel Edmundson.

Il se sent déjà plus à l’aise qu’à pareille date l’an dernier, notamment en raison des matchs qu’il a disputés avec le Canadien dans l’intervalle. Jouer lundi soir contre l’une des meilleures attaques du circuit sera néanmoins pour lui une occasion de montrer sa capacité à « bien défendre dans la LNH ».

Juraj Slafkovsky sera lui aussi en observation. Complétant un trio avec Kirby Dach et Mike Hoffman, il disputera un troisième match.

St-Louis estime qu’il s’agira d’un autre « bon test » pour celui qui a été « beaucoup exposé » jusqu’à maintenant.

« À mesure que le camp progresse, on affronte de plus en plus des formations de la LNH. Je sais qu’il saisira toutes les occasions pour être à son meilleur. »

La rencontre débutera à 19 h.