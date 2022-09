Rares sont les joueurs aussi réalistes dans leurs propos que Filip Mesar. Le deuxième choix de premier tour du CH au dernier repêchage a montré de belles choses jusqu’ici, mais à 176 lb, il sait qu’il doit prendre du coffre pour tenir le coup physiquement.

Guillaume Lefrançois La Presse

Son constat après le tournoi des recrues et trois jours de camp d’entraînement avec les vétérans du CH ? « J’ai peut-être besoin de deux ans pour être plus fort et jouer dans la Ligue nationale, a-t-il affirmé. Je pense que j’ai la vitesse pour suivre ces gars-là, mais je pourrais être un peu plus fort. J’aurais besoin de deux ans pour devenir plus gros, plus fort. » Comme il l’avait fait à Buffalo, il a réitéré qu’il visait un poste à Laval cette saison, « mais si ça ne marche pas, l’OHL serait bien pour un an ».

Sean Monahan continue à participer aux entraînements, mais pas aux matchs simulés. Martin St-Louis a cependant assuré que l’attaquant acquis cet été disputera bel et bien des rencontres préparatoires, ce qui est de bon augure pour sa disponibilité en début de saison.

Logan Mailloux, qui poursuit également sa rééducation après une opération, a lui aussi participé à l’entraînement, se permettant même une jolie feinte aux dépens de Brendan Gallagher. Mais il porte encore un chandail bleu poudre, suggérant qu’il n’a pas encore le feu vert pour encaisser des mises en échec.

Parlant de blessés, le défenseur Madison Bowey, embauché comme joueur autonome cet été vraisemblablement pour jouer un rôle important à Laval, n’a pas participé aux exercices sur la patinoire jusqu’ici. On l’a cependant croisé dans le Complexe sportif Bell samedi. Il souffre d’une blessure au bas du corps, selon St-Louis. « Rien de sérieux », a précisé le coach.

Avec son coup de patin fluide et son gabarit imposant, Arber Xhekaj n’est pas sans rappeler Ben Chiarot. Xhekaj n’est évidemment pas rendu au niveau de Chiarot et il est encore trop tôt pour savoir s’il aura une carrière qui va même s’approcher de celle de l’ancien numéro 8 du CH. Mais il était intéressant d’entendre Xhekaj nommer Chiarot comme un défenseur qui l’inspire. « Un gars de Hamilton, comme moi. J’aime vraiment le regarder jouer, je lui ai beaucoup parlé au camp l’an passé », a raconté le robuste défenseur.

Pour un deuxième jour de suite, deux matchs intraéquipe étaient présentés à Brossard. Dans le premier match du jour, les Rouges de Cole Caufield l’ont emporté 5-2. Caufield lui-même a touché la cible d’un tir des poignets ultra-précis, pris depuis le côté gauche de la zone offensive. Danick Martel, Michael Matheson, Justin Barron et Joshua Roy (filet désert) ont aussi marqué dans la victoire. Gallagher et Jordan Harris ont répliqué. Notons que l’ailier gauche au sein du trio de Gallagher, Evgenii Dadonov, a connu des séquences heureuses dans ce duel, même s’il n’a pas marqué.

Dans le deuxième duel, les Rouges, cette fois avec Kirby Dach comme premier centre, ont triomphé 4-1. Emil Heineman a continué de se distinguer et a été récompensé par un but. Mitchell Stephens, Joël Teasdale et Dach, sur une déviation, ont aussi touché la cible dans la victoire. Lucas Condotta a inscrit le seul filet du camp adverse. Malgré son but, Dach a livré une performance inégale, gardant parfois la rondelle trop longtemps en zone offensive.

Mauvaise nouvelle pour les partisans qui aiment assister aux entraînements du Canadien : l’équipe a l’intention de tenir « majoritairement » ses exercices de matins de match au Centre Bell. Depuis plusieurs années, la quasi-totalité de ces entraînements se faisaient à Brossard, là où ils sont ouverts au public, contrairement à ceux au Centre Bell. L’idée derrière ce changement ? « Rentrer dans notre maison, être dans notre maison plus souvent », a fait valoir St-Louis, ajoutant que ses joueurs connaîtront mieux « la glace, les bandes ».