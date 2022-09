Maintenant que la ligue espère connaître une saison normale sans interruption, les reporters et les caméras de télévision seront de nouveau admis devant les casiers des joueurs après les séances d’entraînement et les rencontres.

Trevor Zegras ne savait pas que les choses s’étaient déjà faites autrement.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Celui qui n’a jamais hésité à accorder une entrevue a fait ses débuts pour les Ducks d’Anaheim en février 2021, alors que la LNH naviguait en pleine pandémie de COVID-19.

Au cours de cette saison écourtée, toutes les entrevues et les disponibilités médias avaient lieu par visioconférence, l’un des nombreux protocoles instaurés par le circuit Bettman afin de garder le virus au large et les joueurs en santé.

La LNH est passée aux conférences de presse pour la majeure partie de la saison 2021-22, mais les vestiaires, ouverts aux reporters avant que la ligue ne cesse ses activités en mars 2020 en raison de la pandémie, demeuraient interdits d’accès aux médias.

Zegras n’avait aucune idée que ce qui sera de coutume dans l’avenir et ce qui était autrefois la norme.

« Pour être bien honnête, je n’avais aucune idée que ça se passait comme ça, a déclaré le patineur de 21 ans en souriant. Je croyais que les joueurs s’étaient toujours rendus dans la salle de conférence.

« Ce sera un changement agréable. »

Plusieurs des vedettes de la LNH ont partagé leur opinion au sujet de la réouverture des vestiaires aux médias lors de la tournée conjointe LNH/AJLNH la semaine dernière, en banlieue de Las Vegas. Certains étaient heureux de retrouver l’ancienne formule.

« C’est super, a déclaré le centre des Jets de Winnipeg Mark Scheifele. J’aime bien parler aux gens face à face. »

« Autrefois, des gars donnaient des entrevues sur le vélo stationnaire, devant leur casier, entourés de reporters, a indiqué Mathew Barzal, des Islanders de New York. Ça semblait très personnel et donnait des trucs plus en profondeur. »

Certains autres l’étaient moins.

« Je n’avais pas de problème avec ces salles de conférences », a laissé tomber l’ailier des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk.

« Je ne pourrai plus autant faire le bouffon », a blagué le gardien des Stars de Dallas Jake Oettinger, qui, comme Zegras, n’a jamais vécu cette époque.

« Vous allez peut-être devoir esquiver des boulettes de ruban », a-t-il ajouté.

Les règles de la LNH stipulent que les vestiaires doivent être ouverts aux médias cinq minutes après que le premier joueur eut quitté la patinoire à la conclusion d’une séance d’entraînement. La règle est sensiblement la même après les matchs.

« Rien n’empêche les journalistes de se retrouver dans les vestiaires dans nos protocoles en vue de la prochaine saison, a déclaré le commissaire adjoint, Bill Daly. Nous voulons revenir aux règles en vigueur avant la pandémie. »

La NFL et la MLB ont aussi rouvert leurs vestiaires aux journalistes cette saison. La politique média de la NBA pour la saison 2022-23 n’a pas encore été rendue publique, mais un porte-parole de la ligue a dit dans un courriel adressé à La Presse Canadienne « qu’on peut présumer que les vestiaires seront de nouveau ouverts aux médias ».

Le franc-tireur des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a sarcastiquement laissé tomber qu’il avait hâte de recommencer à détacher ses patins pendant que les caméramans se battent pour trouver la meilleure position.

« Il n’y a rien de mieux »

L’ailier des Blackhawks de Chicago Max Domi, qui a passé deux saisons à Montréal, a bien hâte de revoir les médias.

« C’est bien mieux, a-t-il assuré. Je suis certain, sans vouloir vous offenser, que plusieurs joueurs ne sont pas d’accord avec moi. Mais si vous voulez une entrevue avec quelqu’un, vaut mieux le faire face à face.

« Ça devient plus amical quand vous retrouvez ces gens dans le vestiaire chaque jour. »

Il a ajouté que les journalistes obtiennent possiblement leurs meilleures histoires loin des réflecteurs.

« Quand il n’y a pas de caméra, c’est le meilleur moment pour parler à un joueur de hockey. »

Le capitaine des Sénateurs d’Ottawa, Brady Tkachuk, a admis qu’il devrait y avoir une période d’ajustements après 30 mois sous les nouveaux protocoles.

« Dès que vous sortirez de la patinoire, il y aura des gens autour de votre casier. Ce sera différent, mais ce sera bien de retrouver ces relations.

« Vous vous ennuyez parfois de ces relations, mais quand les choses vont moins bien (pour vous), c’est bien de ne pas avoir (les journalistes) dans votre visage. »