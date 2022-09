Il y a deux catégories de joueurs à un tournoi des recrues : ceux qui se battent pour un contrat, une place dans la Ligue américaine ou une invitation au camp d’entraînement et ceux dont le camp sert de mise en jambes en prévision du camp d’entrainement.

Mathias Brunet La Presse

Dans cette seconde catégorie se trouvent Juraj Slafkovsky, Emil Heineman, Justin Barron, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Mattias Norlinder et Arber Xhekaj.

Porter un jugement sur les performances de ces joueurs lors du tournoi des recrues constituerait une perte de temps. D’ailleurs, si la direction avait tant tenu à les évaluer, les Slafkovsky, Guhle et compagnie n’auraient pas obtenu des soirs de congé dans cette courte compétition de seulement trois matchs.

Contrairement à eux, les joueurs de la première catégorie devaient tout donner à Buffalo parce que dans la majorité des cas, leur place n’est pas assurée au camp.

Xavier Simoneau a marqué deux buts dimanche contre les Sénateurs et Slafkovsky aucun. Simoneau, 5 pieds 7 pouces de courage et de hargne, n’entamera néanmoins pas le camp d’entrainement à la gauche de Nick Suzuki. Mais ce jeune homme de 21 ans, repêché en sixième ronde en 2021, espère avoir suffisamment attiré l’attention de l’entraîneur Jean-François Houle afin de partir avec une longueur d’avance pour un poste le Rocket de Laval. Il a signé un contrat de Ligue américaine avec le club cet été.

D’ailleurs, il ne faut pas se laisser berner par la victoire de 7-2 aux dépens des espoirs des Sénateurs dimanche. Ottawa avait accordé un congé à ses trois meilleurs joueurs, Shane Pinto, Jake Sanderson et le gardien Mads Sogaard.

Sa défensive se composait de quatre joueurs provenant des rangs juniors, un choix de deuxième ronde au potentiel extrêmement limité et deux joueurs repêchés à compter de la cinquième ronde. Il y avait aussi un Finlandais de 18 ans repêché en troisième ronde, ballotté entre les rangs juniors et la Liiga, un défenseur de Ligue américaine de 21 ans repêché en septième ronde et un défenseur de 21 ans invité des rangs juniors. Leur gardien a partagé son temps entre l’ECHL et la Ligue américaine l’hiver dernier. Ça n’était guère plus fort à l’attaque.

Que Slafkovsky ait marqué quatre buts contre cette équipe n’aurait rien signifié non plus. Il n’avait aucun intérêt à se rompre les os contre des joueurs qu’il n’affrontera probablement jamais plus au cours de sa carrière, quoique l’effort était au rendez-vous et qu’il paraissait un peu trop grand, trop fort et trop puissant contre ses adversaires.

Le colosse en défense Arber Xhekaj, 21 ans, 6 pieds 4 pouces et 238 livres de méchanceté, a martyrisé ses jeunes adversaires dimanche. Ses mises en échec percutantes, limite dans un premier cas, et signalée par l’arbitre dans le second, ont sorti deux rivaux du match. Quand le colosse des Sénateurs a voulu lui faire payer ses torts, Xhekaj lui a fait plier les genoux d’une solide droite.

(Note aux joueurs : vous paraissez mal au banc quand vous éclatez de rire après un knockout. Un peu de respect svp.)

La violence excessive et les coups vicieux sont condamnables. Mais on ne gagne pas des séries avec 18 enfants de chœur non plus. Le travail de Xhekaj sera cependant évalué dans les rencontres préparatoires, lorsqu’il sera aux prises avec Brady Tkachuk et Tom Wilson dans les coins, pas des recrues plus jeunes et chétives qui lui. Mais il s’est fait remarquer, par la direction et l’adversaire…

Le premier choix du Canadien en 2020 et premier candidat pour un poste de défenseur à gauche parmi les jeunes, Kaiden Guhle, disputait un premier match dimanche. Il semble avoir amélioré sa mobilité. Comme dans le cas de Slafkovsky, Barron, Harris et compagnie, il sera jugé non pas sur cette rencontre, ni le premier match simulé entre coéquipiers, et probablement pas lors des premières rencontres préparatoires, mais lors des derniers matchs hors-concours avec des formations de la Ligue nationale.

Owen Beck, Filip Mesar, Riley Kidney, Jan Mysak, Simoneau, Miguël Tourigny et William Trudeau avaient le plus à gagner, ou à perdre, de ces matchs à Buffalo. Ils les ont d’ailleurs tous disputés.

Le cas des Beck, le premier choix de la deuxième ronde en 2022, 33e au total, et la révélation du tournoi, était sans doute le moins complexe avec celui de Kidney. Ils retourneront dans les rangs juniors en raison de leur âge. Mais Beck se battait pour une invitation au camp d’entraînement. À seulement 18 ans, il a montré une belle maturité, de l’assurance avec et sans la rondelle et un certain flair à l’attaque.

Il n’est pas considéré comme un éventuel centre offensif, mais un joueur de milieu de formation, meilleur qu’un centre défensif, pas l’étoffe d’un grand centre offensif. Mais toute formation a besoin de ce type de joueur. Avant de le comparer à Philip Danault, évoquons d’abord Jake Evans, pour modérer les attentes…

Kidney, un choix de deuxième ronde en 2021, a disputé deux de ses trois matchs au sein du premier trio avec Juraj Slafkovsky. Il n’a rien offert de très convaincant à cinq contre cinq. Ses 100 points de l’an dernier dans les rangs juniors peuvent être trompeurs. Il a commencé le tournoi au centre du premier trio et l’a terminé à la droite du quatrième.

Le choix de première ronde, 26e au total, en 2022, Filip Mesar, a laissé une belle carte de visite. Il n’est pas le plus costaud à 5 pieds 9 pouces et 176 livres, mais possède une belle vitesse, de belles habiletés individuelles, une vision intéressante et un grand sens de l’anticipation.

Sur le deuxième but du match de Simoneau, il a réparé un revirement de son coéquipier en zone neutre, avant d’effectuer une entrée de zone efficace. Simoneau a fini par marquer, Mesar n’a pas obtenu d’aide, mais il aura été à l’origine du but.

Ce tournoi était important pour Mesar, employé au centre comme à l’aile. Son statut de choix de première ronde européen lui permettrait de jouer avec le Rocket de Laval. Et il a voulu prouver à la direction qu’il y avait sa place, et non pas être cédé à Kitchener, dans la Ligue junior de l’Ontario. Jean-François Houle a aimé sa polyvalence. Assez pour lui confier un poste à Laval ?

Les défenseurs William Trudeau et Miguël Tourigny, entrent tous les deux dans la même catégorie. Ils pourraient disputer une dernière saison dans les rangs juniors à 20 ans ou mériter un contrat avec le Rocket de Laval (ou un contrat de la LNH à deux volets) pour entamer leur parcours professionnel dès cet automne. Ils avaient donc beaucoup en jeu lors de ces trois matchs.

Trudeau, un choix de quatrième ronde en 2021, 6 pieds et 197 livres, a montré un flair offensif indéniable. Il lui reste du travail à faire pour améliorer son jeu défensif. Tous ont retenu son but contre les Devils vendredi, mais omis de retenir sa perte de rondelle derrière le filet sur le but égalisateur du New Jersey en fin de rencontre. Il peut mettre une défense adverse sur les talons lorsqu’on lui donne du temps avec la rondelle. Il doit maintenant améliorer son jeu sous pression et son efficacité lors des bagarres pour la rondelle le long des bandes.

Tourigny, un défenseur offensif droitier, est moins costaud à 5 pieds 8 pouces et 179 livres. Il a mieux paru dans le dernier match contre un adversaire moins redoutable. Il a été ignoré à ses deux premières années d’admissibilité, avant d’être repêché en septième ronde, à 20 ans, cet été. À lui de faire mentir ses détracteurs à nouveau.

Jan Mysak et Brett Stapley joueront dans la Ligue américaine cet hiver. Ils ont montré leurs limites dans ces trois matchs. Peut-être Mysak réussira-t-il à percer un jour dans un rôle de soutien ? Mais évitez les comparaisons avec Plekanec, un joueur de plus de 600 points dans la Ligue nationale…

À quand les comptes chez Hockey Canada ?

Presque quatre mois ont passé depuis la mise au jour par le journaliste Rick Westhead, de TSN, du scandale à caractère sexuel lors du Championnat mondial junior de 2018. On a hurlé notre dégoût, la ministre des Sports Pascale St-Onge, et son chef, le premier ministre Justin Trudeau, sont intervenus. Depuis… quoi ? À peine une tête dirigeante a roulé. Les joueurs semblent encore protégés, il n’y a toujours pas de mise en accusation. Le CEO de Hockey Canada s’est même permis de remettre les médailles d’or… aux femmes après leur victoire au Championnat mondial. Il ne faut pas cesser d’en parler. Philippe Cantin l’a fait ce matin. Selon lui, il faut « refonder » l’organisme, le reconstruire à zéro sur des bases solides, saines et modernes.

Il faudrait aussi que les coupables soient imputables et qu’on n’ait pas ce désagréable sentiment qu’on cherche à protéger des stars du hockey professionnel…