(Arlington, Virginie) « Les joueurs de hockey, on va toujours devoir affronter des obstacles. Disons que j’en ai eu plus que j’aurais voulu dans ma carrière junior… »

Simon-Olivier Lorange La Presse

La remarque pourrait passer pour de l’amertume, mais il n’en est rien. Après quatre saisons ponctuées d’une série d’épreuves et de malchances, Hendrix Lapierre tourne la page sur son passage dans la LHJMQ. « Enfin ! », se seraient exclamés d’autres que lui.

Le natif de Gatineau, plutôt, met l’accent, sourire aux lèvres, sur les « beaux souvenirs » qu’il en garde. Sur à quel point il a « profité » de ses trois saisons à Saguenay et d’une autre à Bathurst.

« Ça me fait quelque chose de finir le junior, même si je suis content d’arriver au niveau professionnel », a-t-il confié à La Presse, mardi, en marge de la Vitrine des recrues de la LNH.

Je vais toujours garder un sentiment d’appartenance avec les Saguenéens, le Titan et la LHJMQ. Hendrix Lapierre

Sa carrière junior se sera finalement limitée à 128 matchs étalés sur quatre ans. À peine 32 par saison, en moyenne. La pandémie de COVID-19 a évidemment écourté la campagne 2020-2021 dans toute la ligue.

Mais ce sont surtout les blessures qui lui ont coûté cher. L’une, en particulier, au cou, l’a privé de presque toute la saison 2019-2020, son année de repêchage. Les recruteurs avaient quand même gardé en tête ses exploits de l’automne et de la saison précédente, puisque les Capitals de Washington ont pu en faire leur choix de premier tour, au 21e rang.

En 2021-2022, c’est une blessure « bizarre » au bas du corps qui a écourté sa saison – une « malchance » qui ne se compare en rien à celle subie deux ans avant. Il a pu revenir à temps pour les séries éliminatoires.

Faire sa marque

Rien de surprenant, en somme, à l’entendre exprimer le souhait de « jouer une année complète sans avoir de petits tracas ». Et c’est à Washington qu’il espère que ça se passera.

Reposé et en pleine forme après un été d’entraînement, il se présentera au camp des Capitals avec l’objectif de récidiver son exploit de l’an dernier. À l’automne 2021, le joueur de centre avait profité notamment d’une blessure à Nicklas Bäckström pour disputer six matchs avec le grand club. Il avait alors marqué un but, le premier de sa carrière. Il avait été par la suite cédé à son équipe junior.

Il est bien sûr conscient de la possibilité que sa carrière professionnelle s’amorce plutôt à Hershey, dans la Ligue américaine. Mais il compte faire « tout en [s]on pouvoir » pour faire sa marque dans la capitale fédérale. Et ce, même si les Caps affichent complet en attaque. Sur papier, du moins.

« L’an passé, personne ne s’attendait à ce que je joue six matchs, fait valoir Lapierre. Si je peux ravoir quelques matchs cette année, je pourrais leur montrer que je peux passer l’année là. De là, de bonnes choses vont arriver. »

« Je ne me fais pas d’attentes », insiste-t-il néanmoins, ajoutant s’être placé « dans une situation pour connaître du succès ».

« Je vais arriver la tête haute et le sourire aux lèvres. Je serai prêt. »

À constater l’aplomb qu’il a affiché en prononçant cette dernière phrase, on peut certainement le croire sur parole.