Le Canadien avait deux nouvelles à annoncer entre les murs de son centre d’entraînement de Brossard, mercredi. La première était attendue, et la deuxième était attendue aussi… mais peut-être pas tout de suite.

Ce deux pour un se décline de la manière suivante : Kirby Dach, enfin, a un nouveau contrat en poche, et Carey Price se retrouve sur la liste des blessés à long terme.

Dans le cas du gardien vedette, dont la carrière est peut-être déjà terminée, cette confirmation était à tout le moins prévisible pour le début de la saison. Mais puisque le contrat de Dach ne pouvait plus attendre – une entente de quatre ans, pour une moyenne de 3,3625 millions de dollars par saison –, le Canadien avait un urgent besoin de liquidation salariale, ce qui a été fait avec le salaire de Price.

Après tout ça, et selon l’incontournable site CapFriendly, le Canadien se retrouve à dépasser le plafond salarial de 10,2 millions de dollars, un montant qui va presque tout disparaître grâce aux 10,5 millions liés à Price. Mais le club demeure en position précaire à ce chapitre, et Kent Hughes n’exclut pas la possibilité d’une autre transaction sous peu.

« On va écouter s’il s’agit d’une transaction qui tombe sous le sens pour notre équipe, a répondu le directeur général montréalais. Je ne voudrais pas échanger un bon joueur juste pour me débarrasser d’un contrat. Si ça n’arrive pas, ce n’est pas grave. »

Hughes a bien reconnu que certains joueurs, pour des raisons de santé, se retrouvent dans des « zones grises », et que certaines absences pourraient aussi mener à d’autres périples dans le monde parallèle de la liste des blessés à long terme. Comme pour Paul Byron, peut-être ?

« Paul fait partie de ceux qui se retrouvent dans cette zone grise, a confirmé le DG. Mais on s’attend à ce qu’il soit en mesure de jouer cette saison. Sean Monahan va patiner [jeudi] et il se sent bien… S’il n’est pas de retour lors du match d’ouverture, ce sera proche. C’est la même chose pour Jonathan Drouin. »

Dernière chose au sujet de Price, puisqu’il le faut bien : il n’y a rien de neuf au sujet de son genou, éternelle source d’inquiétudes dans le camp du CH. Mais en ce mercredi matin très agité pour un mercredi de début de septembre, Kent Hughes n’a pas paru bien optimiste quant à la suite des choses concernant le gardien vedette.

« Il va passer ses examens médicaux au début du camp d’entraînement et on en saura plus par la suite… Notre constat, c’est que son genou n’a pas bien répondu à aucun traitement et aucune forme de réhabilitation depuis les séries de 2021, et à moins d’une forme d’intervention [chirurgicale], nous ne sommes pas optimistes à ce que les choses puissent changer. »

Au moins, les grosses dépenses sont terminées pour Hughes, qui devrait annoncer sous peu le prochain contrat du gardien Cayden Primeau, qui devrait amorcer la prochaine saison dans la Ligue américaine, à Laval.

Dach ignore son rôle

Dans le cas de Dach, acquis par le Canadien des Blackhawks de Chicago en plein repêchage au mois de juillet, en retour d’un choix de premier tour et d’un choix de troisième tour lors de ce même repêchage, les attentes demeurent tout de même élevées, selon Kent Hughes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Kirby Dach

« Il n’y a jamais rien de certain à 100 % dans le monde du hockey, a-t-il expliqué. Mais on croit que Kirby a beaucoup de potentiel… et on croit que ceci est un meilleur environnement pour lui. On est prêts à miser sur lui. »

Dans le maillot des Blackhawks la saison dernière, Dach a obtenu 9 buts et 17 passes pour un total de 26 points en 70 matchs, et en 152 rencontres dans la LNH jusqu’ici, le joueur de 6 pi 4 po et 197 lb a obtenu 59 points.

Il faut aussi rappeler que ce jeune homme de 21 ans avait été le troisième choix lors du repêchage de 2019, derrière Jack Hughes et Kaapo Kakko.

Pour l’heure, il ignore ce que le Canadien entend bien faire de lui.

« J’ai parlé à Martin [St-Louis] quelques fois déjà, et je vais être prêt pour le camp… Je veux juste m’exprimer et m’amuser, puis voir où ça va me mener. J’ai toujours été confiant en mon jeu, et c’est comme un nouveau départ pour moi. J’ai eu trois années à Chicago, des hauts et des bas, et ce que je retiens de mon arrivée ici, c’est que je vais pouvoir être créatif et m’exprimer librement. »