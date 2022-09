Raymond Bourque à Saint-Laurent

« Ça ramène des souvenirs »

Samedi, 13 h 45. Les avions passent au-dessus de nos têtes toutes les deux minutes. Signe incontestable que nous sommes bel et bien à Saint-Laurent. Raymond Bourque est suivi et entouré par une foule de jeunes et de moins jeunes. L’ancien des Bruins et de l’Avalanche s’assoit devant le représentant de La Presse. Sous un chapiteau, à l’ombre, pour lui donner un peu de répit.