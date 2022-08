La nomination de Nick Suzuki serait hautement symbolique. À 23 ans seulement (depuis trois semaines), il deviendrait le plus jeune capitaine de l’histoire du Canadien.

Le plus jeune capitaine de l’histoire du CH ?

Le Canadien nommera vraisemblablement un capitaine pour succéder à Shea Weber à l’aube de la prochaine saison.

Mathias Brunet La Presse

Parmi les principaux candidats, le jeune leader à l’attaque, Nick Suzuki, les vétérans Brendan Gallagher et Joel Edmundson.

Gallagher, 30 ans, était l’un des favoris dans la course en 2015 lorsque Max Pacioretty a succédé à Brian Gionta. Gallagher avait alors 23 ans et venait de connaitre une saison de plus de 20 buts. Il entrait dans la force de l’âge.

Son statut a changé depuis. Il a été ralenti par l’usure et les blessures, a marqué seulement 7 fois en 56 matchs l’an dernier et pourrait voir ses responsabilités diminuer de façon importante sur la glace cette année. On a déjà commencé à l’observer la saison dernière d’ailleurs.

Edmundson, 29 ans, aurait un grand ascendant dans le vestiaire. Il demeure un défenseur efficace, mais effacé, arrivé à Montréal sur le tard, il y a deux ans, après avoir grandi dans l’organisation des Blues de St. Louis, puis des Hurricanes de la Caroline. Il lui reste deux ans de contrat, après quoi il jouerait de l’autonomie complète. En bref, il constituerait fort probablement un capitaine de transition.

La nomination de Suzuki serait hautement symbolique. À 23 ans seulement (depuis trois semaines), il deviendrait le plus jeune capitaine de l’histoire du Canadien.

Un seul autre joueur, Saku Koivu, a hérité de cet honneur avant d’avoir 25 ans. Mais Koivu allait atteindre le quart de siècle quelques mois après avoir reçu le « C ».

Le Tricolore n’a pas l’habitude de confier ce titre à des joueurs de moins de 27 ans, mais nous ne vivons pas une période habituelle. Pour la première fois de son histoire, le Canadien a eu le courage d’entreprendre une reconstruction.

Le moment serait bien choisi d’apposer le sceau de ce renouveau en confiant le titre de capitaine à l’une des pièces les plus importantes de cette phase de rajeunissement.

Suzuki est déjà un leader sur la glace. Il vient de connaitre une saison de 61 points en 82 matchs, au premier rang des compteurs de l’équipe, dont 34 points en 37 matchs sous Martin St-Louis à compter du 9 février. Il a aussi terminé au premier rang au chapitre des points lors des deux dernières séries éliminatoires du club, en 2020 et 2021, avec 23 points en 32 matchs.

Le jeune homme vient de passer l’été à Montréal, à s’imprégner de la culture locale. On l’a aperçu à plusieurs reprises en compagnie de l’autre jeune vedette du club, Cole Caufield, et il aussi avec les recrues Juraj Slafkovsky, Filip Mesar, Arber Xhekaj, entre autres.

Suzuki était le seul joueur du Canadien sur le podium, en compagnie des gestionnaires de l’équipe, pour accueillir Juraj Slafkovsky lorsque celui-ci a été repêché au premier rang en juillet.

Suzuki entamera la première saison d’un contrat de huit ans pour 63 millions. Avec l’absence de Carey Price, il constituera de loin le joueur le mieux payé du club, à 7,875 millions par saison.

« Je n’en ai pas entendu parler, mais ça serait un grand honneur et un rêve devenu réalité, a confié Suzuki à Stu Cowan, du quotidien The Gazette, en début de semaine. Il y aurait beaucoup de travail devant moi, mais je suis dans une bonne position pour le faire et je suis entouré de grands leaders qui m’ont aidé dans mon cheminement. Donc si ça arrive, ça serait vraiment très cool. »

Cette équipe est devenue SON équipe. Y’a-t-il vraiment un meilleur candidat ?

Les capitaines du Canadien depuis 1940 et leur âge lors de leur nomination