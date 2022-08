Match préparatoire Canada c. Suède

(Edmonton) Équipe Canada a marqué trois buts sans riposte en première période, dont un en avantage numérique, en route vers une victoire de 4-3 contre la Suède, lundi soir, dans un match préparatoire en prévision du Championnat mondial de hockey junior.

La Presse Canadienne

Nathan Gaucher, Mason McTavish, Kent Johnson et Joshua Roy ont trouvé le fond du filet pour la formation canadienne, qui menait 3-1 après 40 minutes de jeu avant de devoir résister à une belle tentative de remontée des Suédois au troisième vingt.

Theodor Niederbach, Jonathan Lekkerimaki et William Wallinder ont offert la réplique de la Suède, qui avait subi un revers de 2-1, en prolongation, contre la Finlande, lors d’un autre match préparatoire, joué le 4 août dernier.

Pour le Canada, il s’agissait de sa seule sortie avant le début du tournoi.

Le Canada a dominé ses rivaux 30-26 au chapitre des tirs au but et a marqué un but en quatre essais avec l’avantage numérique. Les Suédois ont été tenus en échec en cinq tentatives.

Dyland Garand a entamé le match devant le but du Canada et il a bloqué les 15 tirs auxquels il a fait face. Il a cédé sa place à Sebastian Cossa à 9 : 21 de la deuxième période. Cossa a concédé trois buts sur 11 tirs.

Le Canada et la Suède disputeront leur premier match du tournoi mercredi, contre la Lettonie et la Suisse, respectivement.

La compétition s’amorcera mardi avec trois matchs. La Slovaquie affrontera la Tchéquie en lever de rideau. Plus tard en journée, la Finlande croisera le fer avec la Lettonie tandis que l’Allemagne livrera bataille aux États-Unis.

Tous les matchs du tournoi seront joués sur la patinoire du Rogers Place, à Edmonton.

La première tentative de tenir le Championnat mondial de hockey junior, en décembre, a été interrompue à cause d’une propagation de la COVID-19. La relance du tournoi réunit 10 équipes.