Parce qu’il serait « inutile d’attendre avant d’entamer une nouvelle ère », le président du conseil d’administration d’Hockey Canada, Michael Brind’Amour, a annoncé samedi avoir remis sa démission. Il affirme ne pas être « mesure de mener à terme ce renouveau » dont a besoin l’organisation.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Mon ultime mandat se termine en novembre 2022, et je sais qu’il est inutile d’attendre avant d’entamer une nouvelle ère. Il est essentiel d’agir immédiatement pour relever les défis importants auxquels notre organisation et notre sport sont confrontés et pour lesquels notre plan d’action a été mis en place. Je ne serais pas en mesure de mener à terme ce renouveau et j’ai donc annoncé ma démission du conseil d’administration », a indiqué M. Brind’Amour, dans une déclaration.

Il se dit au passage « rassuré » par la nomination plus tôt cette semaine de l’ancien juge de la Cour suprême, Thomas Cromwell, qui aura le mandat de réviser la gouvernance de l’organisation.

« Cette révision nous aidera à faire les changements nécessaires. J’ai la certitude que les recommandations guideront l’organisation vers les changements souhaités », affirme le président sortant.

Ce dernier dit aussi « souhaiter le meilleur des succès à celles et ceux qui me succèderont », en jurant avoir « écouté attentivement les commentaires des Canadiennes et Canadiens concernant la culture de notre sport, celle de notre organisation, nos actions et notre leadership ». « Je comprends que nos mesures prises dans les dernières semaines font partie de la solution », dit-il.

En pleine crise

Hockey Canada est dans l’eau chaude depuis le printemps dernier. Il avait d’abord été révélé que l’organisation avait réglé hors cour une poursuite pour allégation d’agression sexuelle par huit joueurs après un gala de l’organisation en 2018 à London, en Ontario. Après des présentations peu convaincantes devant une commission parlementaire, plusieurs politiciens ont réclamé la démission des dirigeants de Hockey Canada au cours des dernières semaines. La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, avait même suspendu l’attribution de fonds fédéraux à Hockey Canada.

Dans la foulée, le réseau TSN avait aussi révélé que des joueurs d’Équipe Canada junior auraient agressé sexuellement une jeune femme à Halifax en marge du Championnat mondial en 2003. L’agression aurait même été enregistrée et la victime aurait été inconsciente durant l’agression.

Depuis 1989, un total de 7,6 millions de dollars a été puisé dans le « fonds national d’équité » de Hockey Canada afin de dédommager neuf victimes d’agressions sexuelles sans aller devant les tribunaux, avait aussi confirmé Brian Cairo, directeur financier de Hockey Canada, qui était au nombre des membres actuels et passés de la direction de l’organisme qui ont témoigné devant le Comité permanent du patrimoine canadien.

Plus tôt cette semaine, mardi, La Presse rapportait que la fédération sportive avait diffusé une fausse information sur la victime. En mai dernier, lorsque des allégations de viol collectif visant les huit hockeyeurs avaient été révélées, Hockey Canada a largement diffusé une information selon laquelle la victime n’avait jamais communiqué avec les autorités. Or, dans une première sortie publique depuis que l’affaire a été mise au jour, la jeune femme maintient avoir bel et bien porté plainte à la police de London.

Dans un communiqué, le conseil d’administration d’Hockey Canada a reconnu samedi avoir « du travail à faire pour rehausser les attentes que nous avons envers toutes les parties prenantes au hockey et ainsi promouvoir les comportements positifs des programmes locaux aux équipes nationales ». Son conseil d’administration et ses membres se réuniront « au cours des prochains jours » pour nommer un président intérimaire, dont l’identité n’est toujours pas connue à ce stade-ci.

L’organisation sportive a néanmoins remercié M. Brind’Amour pour son « leadership » et ses « nombreuses contributions au sport » au fil des années, soulignant que sous sa direction, un « accent particulier » a été mis sur « l’inclusion, y compris la présence féminine accrue au hockey, et le sport sécuritaire ».

La prochaine élection du conseil d’administration d’Hockey Canada sera quant à elle réalisée durant son assemblée annuelle, prévue en novembre prochain.

Avec Simon-Olivier Lorange, La Presse, et La Presse Canadienne