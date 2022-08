(Calgary) Équipe Canada a commencé mardi les préparatifs pour la reprise du Championnat mondial de hockey junior masculin, qui se tiendra à Edmonton du 9 au 20 août.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Le Canada entamera le tournoi le 10 août au Rogers Place, contre la Lettonie.

L’évènement à 10 pays n’inclura pas la Russie, qui a vu sa participation être interdite par la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) en raison de son invasion de l’Ukraine.

Le tournoi initial, disputé à Edmonton et Red Deer, a été annulé le 29 décembre après seulement quatre jours en raison d’une augmentation de cas de COVID-19 parmi les joueurs et les officiels, ce qui a causé des forfaits.

Hockey Canada accueille ce Mondial junior sous l’ombre de l’examen du gouvernement fédéral et d’une vague de critiques publiques pour sa gestion des agressions sexuelles présumées par des membres des équipes masculines juniors de 2018 et de 2003.

Sheldon Kennedy, un ancien joueur de la LNH et défenseur des droits des victimes, fait partie de ceux qui réclament la démission du président de Hockey Canada, Scott Smith, et du conseil d’administration.

Le dépistage amélioré de la personnalité pour tous les joueurs de haut niveau faisait partie d’une liste de changements que Hockey Canada a annoncés le mois dernier dans un plan d’action.

« Nous avons certainement un gros poids sur nos épaules, a mentionné l’attaquant Mason McTavish, qui a été nommé capitaine du Canada mardi, lors de l’ouverture du camp à Calgary. Nous avons l’occasion de peut-être aider à nous améliorer. C’est le Canada et le Championnat mondial de hockey junior est un évènement tellement formidable pour les Canadiens en particulier. »

Les 25 joueurs nommés au sein de la formation ont participé à un séminaire sur le code de conduite, animé par la directrice de la sécurité sportive de Hockey Canada, Natasha Johnston. Une autre séance sur les violences sexuelles était prévue mardi.

« C’est évidemment quelque chose de très sérieux, a insisté l’attaquant Kent Johnson. Tu joues pour la nation et tous les enfants à la maison regardent. Je pense que c’est toujours un honneur de représenter son pays. »

L’évènement masculin des moins de 20 ans de la FIHG est considéré comme une vitrine des meilleurs talents masculins de hockey au monde chez les 19 ans et moins.

La FIHG a permis aux joueurs nés en 2002, qui ont eu 20 ans, de rester admissibles pour participer à cette reprise estivale.

Dave Cameron revient en tant qu’entraîneur-chef du Canada et dans un scénario différent, soit sans camp de sélection et pour jouer un championnat majeur au milieu de l’été après un court camp.

« C’est un peu bizarre pour être honnête avec vous, a déclaré Cameron au Complexe sportif 7 Chiefs de la nation Tsuut’ina. Deux bonnes choses à ce sujet pour moi, c’est que je n’ai pas à procéder à des coupures. C’est la partie la plus difficile de ce travail, lorsque tu dois renvoyer des jeunes à la maison. Et la deuxième partie est que je connais déjà la majorité des joueurs. »

Le trio de gardiens composé de Dylan Garand, Sebastian Cossa et Brett Brochu est de retour, mais la formation a subi neuf changements de joueur par rapport à celle de décembre.

Le capitaine Kaiden Guhle et le meilleur défenseur de l’équipe Owen Power ne sont pas de retour. Tout comme les attaquants Shane Wright et Cole Perfetti.

L’attaquant des Pats de Regina Connor Bedard, considéré comme le meilleur espoir en vue du repêchage de 2023, ainsi que McTavish et Johnson, coéquipiers aux Jeux olympiques de Pékin, sont en vedette à l’attaque pour le Canada.

« Nous n’avons que huit jours pour nous préparer, ce qui est un peu moins que d’habitude, a expliqué Bedard. Je pense que tout le monde arrive avec l’état d’esprit d’essayer de gagner une médaille d’or. Nous faisons tout ce que nous pouvons à l’entraînement et au gymnase ces premiers jours pour bien commencer cet objectif. »

Les défenseurs Jack Thompson, qui n’a pas participé au camp de sélection en décembre en raison de la quarantaine imposée pour la COVID-19, et Daemon Hunt ont été ajoutés à la formation du mois d’août.

Tyson Foerster, Nathan Gaucher, Riley Kidney, Zack Ostapchuk, Brennan Othmann, William Dufour et Joshua Roy remplaceront à l’attaque Wright, Perfetti, Xavier Bourgault, Mavrik Bourque, Jake Neighbours, Justin Sourdif et Dylan Guenther.

Cameron n’a pas voulu commenter sur les joueurs qui ont décidé de se retirer.

« Je me concentre seulement sur les gars qui sont ici », a-t-il déclaré.

Garand est le seul joueur de retour de l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’argent au Mondial junior à Edmonton en 2021.

« Il y a un peu plus d’attention sur le tournoi cette année parce que c’est en quelque sorte le premier Mondial junior depuis les allégations et tout ça, a noté Garand. Pour nous et notre équipe, nous sommes simplement ici pour nous concentrer sur le hockey. La médaille d’or est notre objectif. »