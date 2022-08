Le gardien Dylan Garand et le joueur de centre Kent Johnson sont en vedette dans l’équipe canadienne masculine de hockey junior dévoilée lundi.

La Presse Canadienne

Hockey Canada a présenté sa formation complète en vue de la reprise du Championnat mondial de hockey junior, qui s’amorcera le 9 août à Edmonton.

Âgé de 19 ans, Garand faisait partie de l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’argent lors du Mondial junior de 2021.

Originaire de Victoria, Garand a passé toute sa carrière junior avec les Blazers de Kamloops, dans la Ligue de l’Ouest.

Johnson a disputé neuf matchs avec les Blue Jackets de Columbus lors de la dernière saison de la LNH. Il a amassé trois points et il a présenté un différentiel de plus-2.

Johnson, 19 ans, a aussi représenté le Canada lors des Jeux olympiques de Pékin, plus tôt cette année.

Garand et Johnson ont fait partie d’Équipe Canada lors du Mondial junior de 2022, avant que le tournoi soit reporté en raison de plusieurs éclosions de COVID-19.

Six joueurs de la LHJMQ porteront les couleurs du Canada au tournoi, soit Joshua Roy, William Dufour, Nathan Gaucher, Riley Kidney, Elliot Desnoyers, Lukas Cormier. Les joueurs du circuit Courteau Mavrik Bourque et Xavier Bourgault ont toutefois fait l’impasse sur l’évènement après avoir obtenu leur place au sein de l’équipe pendant le temps des Fêtes.

Les défenseurs Kaiden Guhle et Owen Power ainsi que les attaquants Cole Perfetti, Shane Wright, Dylan Guenther, Jake Neighbours et Justin Sourdif ne seront pas de retour non plus.

Les attaquants Tyson Foerster, Zack Ostapchuk et Brennan Othmann ainsi que les défenseurs Daemon Hunt et Jack Thompson ont été ajoutés.