Un scandale n’attend pas l’autre à Hockey Canada. En plus du viol collectif qui serait survenu dans un évènement chapeauté par la fédération en 2018, on apprend aujourd’hui qu’une agression sexuelle de groupe se serait aussi produite en 2003 et impliquerait des membres de l’équipe nationale junior 2002-2003.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Hockey Canada a publié une déclaration à ce sujet, vendredi midi, disant avoir été informé de ces allégations jeudi soir dans un courriel envoyé par le journaliste de TSN Rick Westhead. Celui-ci aurait fait état de « troublantes révélations », indique l’organisme.

« M. Westhead a indiqué à Hockey Canada avoir parlé à de multiples témoins qui lui ont fourni des descriptions explicites de l’agression à la suite d’un entretien avec le député conservateur John Nater, qui détient des informations identiques ou similaires », explique-t-on.

Hockey Canada révèle également que, deux semaines avant le courriel de M. Westhead, certains de ses membres « ont eu vent d’une rumeur à propos de “quelque chose de mal qui serait survenu au Mondial junior 2003”, mais sans aucun autre renseignement ».

L’organisme mentionne avoir avisé Sport Canada à ce moment et avoir retenu les services d’un enquêteur indépendant. « Celui-ci n’avait pas été en mesure d’en découvrir davantage au moment où nous avons reçu le courriel de M. Westhead », note-t-il cependant.

« Nous avons prié M. Westhead de communiquer immédiatement avec la police et d’inviter ses sources à faire de même, ajoute-t-il. Nous implorons également monsieur le député Nater à communiquer avec les autorités pour leur transmettre l’information qu’il a reçue ou que son cabinet a reçue concernant ces allégations d’agression sexuelle en groupe. »

Au moment de recevoir le courriel de Rick Westhead, jeudi soir, Hockey Canada dit avoir « immédiatement » contacté le Service de police régional de Halifax, ville qui était co-hôtesse du Championnat mondial junior 2003. L'organisme a aussi avisé Sport Canada des renseignements qui lui ont été transmis.

« Nous croyons que les autorités policières doivent enquêter sur ce qui s’est produit en 2003 et les prions d’ouvrir une enquête sur cette situation troublante, écrit-on. Hockey Canada collaborera avec les autorités de toutes les manières possibles. »

Comme elle l’a fait à quelques reprises récemment, Hockey Canada se dit « résolue à mettre fin à la culture du silence qui sévit au hockey ». « C’est pourquoi nous implorons publiquement toute personne ayant des informations à propos de cette affaire de communiquer avec les autorités policières », ajoute l’organisme.

Il invite d’ailleurs « quiconque se sent ou s’est senti victime de maltraitance, de violence sexuelle, de harcèlement ou de mauvais traitements de la part d’une personne affiliée à l’organisation » à le contacter via la Ligne d’assistance du sport canadien. Il s’agit d’un service gratuit, anonyme, confidentiel et indépendant.

Au Championnat mondial 2003, l'équipe canadienne avait remporté la médaille d'argent après s'être inclinée en finale contre la Russie.

Deuxième scandale

Rappelons qu’Hockey Canada se trouve déjà, depuis la fin du mois de mai, en plein cœur d’un scandale entourant l’équipe nationale junior de 2018. En juin 2018, après une fête arrosée dans un bar de London, en Ontario, huit hockeyeurs auraient agressé sexuellement une jeune femme dans une chambre d’hôtel.

Les suspects étaient tous des joueurs évoluant dans la Ligue canadienne de hockey (LCH), mais pas nécessairement des membres de l’équipe nationale. La victime a intenté, en avril dernier, une poursuite civile contre Hockey Canada, les suspects et la LCH. Hockey Canada a rapidement conclu une entente à l’amiable et se retrouve depuis sous le feu des critiques pour sa gestion de ce dossier.