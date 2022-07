Les Blue Jackets offrent une prolongation de contrat de quatre ans à Patrik Laine

(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont consenti une prolongation de contrat de quatre ans et 34,8 millions US à l’attaquant Patrik Laine, a annoncé le directeur général et gouverneur adjoint de l’équipe Jarmo Kekalainen par voie de communiqué vendredi.