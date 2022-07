(Toronto) Matt Murray est très heureux d’obtenir une nouvelle opportunité.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Il sait également qu’il y a beaucoup de sceptiques au sein des partisans de sa nouvelle équipe.

Les Maple Leafs de Toronto ont acquis le gardien des Sénateurs d’Ottawa lundi en compagnie d’un choix de troisième ronde au repêchage de 2023 et d’un autre conditionnel de septième tour à l’encan de 2024, en retour de considérations futures.

La décision du directeur général des Leafs Kyle Dubas d’acquérir le double champion de la coupe Stanley est audacieuse, alors que la formation torontoise tente désespérément de franchir le premier tour des séries éliminatoires – et peut-être même d’aller plus loin.

Malgré d’excellentes statistiques en carrière, le rendement de Murray a chuté au cours des trois dernières campagnes, dont les deux plus récentes dans la capitale fédérale canadienne, à cause de son jeu erratique et de ses nombreuses blessures.

Jack Campbell, le gardien no 1 des Leafs en 2021-22, semble en voie de tester le marché des joueurs autonomes, et Dubas a échangé le gardien de but Petr Mrazek aux Blackhawks de Chicago afin de libérer de l’espace sous le plafond salarial de manière à pouvoir accueillir Murray.

Les Leafs pourraient être tentés d’obtenir un autre gardien sur le marché des joueurs autonomes mercredi afin de seconder Murray, qui a rencontré les membres des médias en visioconférence mardi.

Mais puisqu’il percevra environ 4,69 millions au cours des deux prochaines campagnes – les Sénateurs assumeront 25 % de son salaire annuel moyen de 6,25 millions –, on peut déjà étiqueter Murray comme étant le gardien no 1 des Leafs.

« Je suis extrêmement motivé, a-t-il déclaré. J’ai beaucoup de choses à prouver ».