Jonathan Huberdeau, Kristopher Letang, Nick Suzuki, Anthony Beauvillier, Mathieu Joseph… Comme ligue de garage, on a déjà vu pire !

Guillaume Lefrançois La Presse

C’est ce groupe de joyeux lurons que Zachary Fucale et ses partenaires dans Living Sisu, son entreprise, dotée d’une application, qui fait la promotion d’un mode de vie actif, a réunis cet été pour une ligue estivale de hockey à 3 contre 3, en grande majorité pour joueurs professionnels.

En ce mardi orageux, les quatre équipes étaient en action à Hockey Etcetera, un complexe de hockey situé sur le chemin de la Côte-de-Liesse, « les Champs-Élysées de l’Ouest », comme le disent les locaux.

L’ambiance est évidemment conviviale, le jeu, propre, surtout quand deux vieux copains comme Charles Hudon et Nicolas Deslauriers se retrouvent sur une même patinoire. Ce qui aurait été une mise en échec de Deslauriers, dans un match normal, s’est transformé en contact léger, suivi d’un semblant d’accolade, entre les deux anciens du CH.

« À Montréal, il y a toujours eu des matchs organisés ici et là, mais après avoir eu quelques conversations, il manquait quelques ressources pour continuer, a noté Fucale, gardien aujourd’hui dans l’organisation des Capitals de Washington.

« On voulait continuer et Hockey Etcetera nous a donné la possibilité de continuer. Et avec Living Sisu, on voulait embarquer dans des évènements. Je n’ai pas fait ça tout seul. Moi, c’était plus de parler aux boys. »

Les gars jouent donc le mardi. Mais il y a aussi un volet féminin, les lundis, là aussi avec un calibre relevé. Fucale est fier de ce volet, qui distingue sa ligue des autres organisations du genre dans les autres gros marchés de la LNH.

« On a les meilleures joueuses aussi, avec Danièle Sauvageau qui nous aide à embarquer des joueuses. Je ne suis pas un recruteur, moi ! », lance-t-il, en riant.

Les profits engendrés par la ligue seront versés à la Fondation canadienne du cancer du pancréas, assure Fucale.

Du mouvement devant le filet !

Le contrat de Fucale avec les Capitals est encore valide pour un an. En fait, Fucale est actuellement l’unique gardien de l’organisation avec de l’expérience dans la LNH !

C’est que Washington vient d’échanger Vitek Vanecek aux Devils, et n’a pas soumis d’offre qualification à Ilya Samsonov. Les Capitals seront donc assurément actifs sur le marché des gardiens.

Ce n’est toutefois pas une promotion assurée pour Fucale, qui a passé la majorité de la dernière saison dans la Ligue américaine. « Leur plan est vraisemblablement de m’avoir comme troisième gardien, mais ils veulent que je pousse et ça a toujours été mon approche, explique l’ancien choix de 2e tour du Canadien. Ça ne sera rien de nouveau. Que je sois 1, 2, 3 ou 4, la job reste la même. C’est important que je pousse mes limites. »

On se souviendra tous des débuts mémorables de Fucale dans la LNH, le 11 novembre dernier, en signant un jeu blanc de 2-0 à son tout premier match.

« À la fin de la saison, ils m’ont dit qu’ils étaient contents de mon arrivée dans la Ligue nationale. C’est important de faire une bonne première impression, et ma première impression était pas pire, je trouve ! Mais je ne dis pas ça pour rire. C’est important. Quand tu rentres, tu dois mettre ton pied à terre. Je pense que je l’ai fait, même si ma saison dans la Ligue américaine n’a pas été ma meilleure. »

Il sera certainement intéressant de jeter un œil sur ce que feront les Capitals à compter de mercredi, quand le marché des joueurs autonomes s’ouvrira.

« Des fois, dans le hockey, ça va vite. Demain, avec les joueurs autonomes, ça devrait brasser. Ça arrive souvent avec les gardiens. En ce moment, je regarde notre depth chart, il n’y en a pas beaucoup de gardiens ! »