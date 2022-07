On le croyait destiné au marché des joueurs autonomes, qui s’ouvre mercredi. Mais Evgeni Malkin poursuivra finalement sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh, tout compte fait.

Jean-François Téotonio La Presse

Le Russe a signé un pacte de quatre ans qui lui vaudra 24,4 millions de dollars. La valeur annuelle du contrat est de 6,1 millions. La même que celle du défenseur Kristopher Letang, qui s’est entendu avec l’équipe la semaine dernière.

Cela veut donc dire que Malkin, à 35 ans, poursuivra — et finira peut-être — sa carrière avec l’équipe qui l’a repêché, et la seule avec laquelle il a joué dans la LNH. Il en aura 39 à la fin de son contrat.

« Evgeni est un joueur générationnel qui sera reconnu en tant que l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la LNH, a commenté le directeur général Ron Hextall par voie de communiqué, tard mardi soir. Son CV de hockey et ses réussites individuelles en disent long sur ses qualités en tant que joueur. Nous sommes excités à l’idée de le voir continuer sa remarquable carrière à Pittsburgh. »

Les négociations entre Malkin et les Penguins semblaient avoir achoppé, lundi. Mais selon Josh Yohe, du média The Athletic, ce serait Sidney Crosby qui aurait permis aux deux parties de revenir à la table.

Malkin a remporté la Coupe Stanley à trois reprises avec les Penguins (2009, 2016 et 2017). Son nom figure dans le top-5 de pratiquement toutes les catégories offensives de l’histoire de l’équipe. Seuls Mario Lemieux et Sidney Crosby ont joué plus de matchs sous les couleurs de Pittsburgh.

Le Russe, natif de Magnitogorsk, a été repêché au deuxième rang au total à l’encan de 2004.