Les Flyers de Philadelphie ont pris une décision difficile et émotive, mardi, dernier jour avant la fermeture de la première fenêtre pour annoncer un rachat de contrat.

john wawrow Associated Press

Ils ont placé au ballottage l’attaquant Oskar Lindblom, un survivant du cancer âgé de 25 ans, dans l’intention de racheter la dernière année de son contrat.

Le directeur général Chuck Fletcher a qualifié de « très difficile » la décision d’annoncer cette nouvelle à un joueur qui s’est remis d’un diagnostic de sarcome d’Ewing. Les Flyers feront un don de 100 000 $ au nom de Lindblom à une organisation de Philadelphie qui soutient les familles touchées par le cancer.

« Personne ne peut remettre en question le désir, la volonté et la force nécessaires pour surmonter tout ce qu’Oskar a vécu en dehors de la glace afin de revenir jouer à ce sport qu’il aime, a déclaré Fletcher dans un communiqué publié par l’équipe. L’engagement d’Oskar envers ses coéquipiers et son impact dans notre vestiaire ont été incommensurables. Il est une véritable source d’inspiration pour nous tous et il restera toujours gravé dans l’histoire de la famille des Flyers de Philadelphie. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. »

S’il n’est pas réclamé, Lindblom deviendra joueur autonome sans restriction mercredi. Il entamait la dernière saison d’un contrat de trois ans, qui comptait pour 3 millions de dollars dans le plafond salarial des Flyers.

Le défenseur d’Ottawa Michael Del Zotto, l’attaquant du New Jersey Janne Kuokkanen et l’attaquant de San Jose Rudolfs Balcers ont également été placés au ballottage avant le rachat de leur contrat.

Lindblom est originaire de Suède et a été sélectionné par les Flyers au cinquième tour du repêchage de 2014. Il a passé cinq saisons à Philadelphie. Il a reçu un diagnostic de cancer en décembre 2019 et a raté le reste de la saison, avant de revenir au jeu pour les matchs 6 et 7 de la série de deuxième tour perdue par les Flyers contre les Islanders de New York, en août. Rappelons que les séries de l’Association de l’Est ont été jouées à Toronto en raison de la COVID-19.

Lindblom est revenu la saison suivante, marquant 8 buts et 14 points en 50 matchs et remportant le trophée Bill Masterton, qui est décerné au joueur qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement.

Au total, Lindblom a inscrit 50 buts et 97 points en 263 matchs en carrière.