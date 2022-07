Le Canadien a amorcé la deuxième journée de ce repêchage de la LNH en choisissant un joueur de centre.

Richard Labbé La Presse

Owen Beck, du club junior de Mississauga, a été l’heureux élu du Canadien en ce début de deuxième journée du repêchage de la LNH au Centre Bell.

Beck, 18 ans, a été sacré joueur étudiant de l’année dans la Ligue canadienne de hockey. Il était de plus classé comme 10e espoir nord-américain par la Centrale de recrutement du circuit.

Le Canadien en a donc fait le 33e choix de ce repêchage, au grand bonheur du jeune homme, qui avait hâte d’entendre son nom au micro.

« Ce fut un peu fâchant de ne pas être repêché lors du premier tour (jeudi soir), a-t-il admis vendredi matin au Centre Bell. Mais peu importe si ça allait arriver à la fin du premier tour ou au début du deuxième, c’est un bon feeling que d’être choisi ! »

En 68 rencontres avec les Steelheads la saison dernière, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, Beck a récolté 21 buts et 30 aides pour un total de 51 points.

« C’est incroyable que d’être repêché par l’équipe qui présente le repêchage, a-t-il ajouté. Ce que j’ai appris la saison dernière, c’est de bien gérer mon temps entre le hockey et les études. Il faut savoir jongler avec tout ça, et ça m’a pris beaucoup de temps et de travail, mais je crois que la dernière saison m’a permis de bâtir quelque chose qui me sera utile pour le futur. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Lane Hutson

Après cette sélection, le Canadien s’est servi de son choix suivant, le 62e au total, pour aller mettre la main sur le défenseur américain Lane Hutson, du programme de développement des moins de 18 ans.

Petit joueur (5 pi 9 po et 148 lb), Hutson est toutefois reconnu pour ses habiletés offensives, lui qui a obtenu 32 points en 27 rencontres la saison dernière en USHL. Il devrait jouer dans la NCAA la saison prochaine.

Hutson est bien au courant qu’il ne pourra pas jouer dans la LNH en pesant 148 lb. « De toute évidence, il va falloir que je sois plus gros et plus rapide et peut-être même plus grand aussi », a-t-il admis.

Ensuite, lors du troisième tour, le Canadien s’est servi du 75e choix au total pour repêcher Vinzenz Rohrer, un autre joueur de centre de la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Vinzenz Rohrer

Rohrer est un Autrichien de 17 ans qui a joué la dernière saison à Ottawa, avec les 67. Détail intéressant ici : son père, Stefan Lochbihler, a jadis été joueur de tennis, et il a fait partie du top 150 de l’ATP. « À l’âge de 12 ans j’ai dû choisir entre le tennis et le hockey et j’ai choisi le hockey, parce que j’aime mieux les sports d’équipe », a-t-il fait savoir.

En fin de 3e ronde, avec le 92e choix au total, c’est le défenseur suédois Adam Engström qui a été l’élu du Canadien.

Un premier joueur francophone, natif de l’Ontario, a été le choix du Canadien lors du quatrième tour. Cédrick Guindon, un ailier gauche, a été le 127e choix de ce repêchage. Cet attaquant de l’Attack d’Owen Sound, dans la OHL, a marqué 30 buts tout en ajoutant 29 aides lors de sa saison recrue dans la OHL la saison passée.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Cédrick Guindon

C’est parfait, c’est une journée parfaite. Je me fais repêcher par Montréal à Montréal, a lancé Guindon, un Franco-Ontarien jadis partisan des Sénateurs d’Ottawa. Je suis très content que le Canadien m’ait choisi. »

Ensuite, au 5e tour, le Canadien a opté pour le centre Jared Davidson, des Thunderbirds de Seattle, dans la Ligue de l’Ouest. Les trois derniers choix du club ont été le gardien Emmett Croteau (Waterloo, USHL) au 6e tour, le 162e au total, le défenseur finlandais Petteri Nurmi, 194e au total et le premier choix du septième tour.

Enfin, le Canadien aura attendu à la presque toute fin du repêchage avant de choisir un joueur québécois issus de la LHJMQ. Le seul élu de la Belle province pour le Canadien à ce repêchage aura dû patienter jusqu’au 216e rang, et il se nomme Miguel Tourigny, du Titan d’Acadie-Bathurst. Ce défenseur de 20 ans au flair offensif a récolté 80 points dans la LHJMQ la saison dernière, avec le Titan et aussi l’Armada.