Jeff Gorton a surpris cet hiver en embauchant un agent de joueurs plutôt méconnu du grand public. Kent Hughes a surpris à son tour quelques mois plus tard en nommant Martin St-Louis au poste d’entraîneur en chef malgré son inexpérience.

Mathias Brunet La Presse

Dans chacune de ces décisions, Gorton, comme Hughes, se sont fiés à leurs instincts et à leur bagage dans le milieu du hockey, sans se soucier de l’opinion publique.

Hughes a d’ailleurs souvent répété ces derniers mois qu’il ne craignait jamais de sortir des sentiers battus (think outside de box).

Il ne faut donc écarter aucun scénario en prévision du repêchage de la LNH, jeudi soir au Centre Bell, où le Canadien détient non seulement le premier choix au total, mais le 26e choix de la première ronde et le premier choix de la deuxième ronde au 33e rang.

Jeudi matin, à une dizaine d’heures de ce fameux repêchage, il était toujours difficile de deviner les intentions de l’organisation.

Beaucoup de décisions dépendent encore des autres équipes. Les Devils du New Jersey feront-ils une offre mirobolante au CH pour s’avancer d’un rang afin de repêcher Slafkovsky ?

Le Canadien peut-il avoir l’assurance de mettre la main sur un autre choix dans le top dix ou quinze, repêcher Slafkovsky au premier rang et un centre de qualité avec un second choix de deuxième ronde acquis d’ici jeudi soir ?

La direction du Canadien pourrait surprendre parce qu’elle opère à sa façon. Sa grille d’analyse diffère de celle de plusieurs spécialistes du repêchage. On ne tiendra pas uniquement compte des performances des joueurs ciblés, par exemple, mais aussi de leur capacité d’apprentissage et d’adaptation.

Jesperi Kotkaniemi avait 32 points en 65 matchs à son année recrue en 2018-2019, en route vers une saison d’une quarantaine de points, à seulement 18 ans, lorsqu’il a frappé le mur après les Fêtes. Il n’a jamais approché ce total par la suite lors des trois saisons suivantes.

Était-ce un problème de pédagogie de la part du Canadien ? Un manque d’ouverture et d’adaptabilité de la part du Finlandais ? Hughes et sa bande s’assurera de repêcher un joueur non seulement doué, mais aux capacités d’apprentissage supérieures à la moyenne.

Le fait de voir l’entraîneur en chef Martin St-Louis faire un appel à Shane Wright pour sonder le jeune homme confirme que l’équipe travaille différemment. Les coachs ne sont généralement pas appelés à participer au processus.

Jeudi matin, la direction se permettait une ultime rencontre avec Slafkovsky. On veut sans doute confirmer certaines choses auprès du jeune homme, comme l’a mentionné Kent Hughes la veille, et, ou, laisser les Devils du New Jersey sur le qui-vive.

Avec deux jeunes centres prometteurs, Jack Hughes et Nico Hischier, tous deux âgés de 23 ans ou moins, sans compter Pavel Zacha, 25 ans, les Devils ont davantage besoin d’un ailier de puissance comme Slafkovsky que d’un autre centre.

Une chose importante à retenir : peu importe le choix, il n’y a pas de « sauveur » parmi Juraj Slafkovsky, Logan Cooley ou Shane Wright. Ces jeunes hommes pourront toujours s’améliorer au point de renverser les opinions, mais chacun a ses lacunes et aucun ne fait l’unanimité parmi les recruteurs de la LNH.

Certains reprochent à Wright un manque d’intensité et de répéter les mêmes patrons de jeu ; Slafkovsky, malgré ses belles habiletés individuelles, n’a pas le meilleur hockey QI et son adaptabilité reste à confirmer ; On aimerait voir Cooley plus responsable défensivement et certains se demandent s’il ne serait pas meilleur à l’aile.

Bon repêchage à tous !

Pour le plaisir de se mouiller !

Le Canadien a réussi à bien cacher ses intentions depuis la loterie du repêchage. Amusons-nous à se glisser dans la peau de la direction, pour le plaisir de la discussion ! On peut tous se tromper, évidemment, mais osons…

Mon choix au premier rang s’arrêterait sur Juraj Slafkovsky, cet ailier de puissance de 6 pieds 4 pouces et 225 livres, capable de compléter Nick Suzuki et Cole Caufield, mais je tenterais par tous les moyens de mettre la main sur un autre choix dans le top douze afin d’acquérir aussi un centre, Marco Kasper ou Noah Östlund, avec une préférence pour ce dernier. Voilà, c’est dit ! Voyons maintenant ce que le Canadien décidera jeudi soir, et qui deviendra éventuellement le meilleur de cette cuvée 2022…