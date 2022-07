Troublante révélation de la part de la nageuse québécoise Mary-Sophie Harvey, mercredi. Elle aurait été droguée à son insu après la dernière journée de compétition aux Championnats du monde de la FINA, à Budapest, le 3 juillet dernier.

Jean-François Téotonio La Presse

Elle a partagé son récit sur Instagram, après avoir « débattue » avec elle-même à savoir si c’était la chose à faire. Mais « ces situations se produisent trop souvent pour que je reste silencieuse », écrit-elle.

« Les ecchymoses qui subsistent sont les seuls souvenirs qui me restent de la nuit où tu m’as vidée de ma couleur », illustre Harvey en anglais sur le premier écran de sa publication. Et c’est signé : « Droguée ».

« À ce moment, je ne savais pas ce que mon corps avait ingéré. Je me rappelle seulement que je me suis réveillée complètement perdue. Avec l’entraîneur et le docteur de notre équipe à mon chevet. »

Elle se souvient avoir « célébré » sa compétition tout en étant « raisonnable », parce qu’elle avait en tête son objectif de participer aux Jeux du Commonwealth, qui s’entament à la fin du mois.

« Mais ensuite, je ne me souviens plus de rien, avoue Mary-Sophie Harvey. Il y a une période de quatre à six heures de laquelle je n’ai aucun souvenir. J’ai entendu des bribes d’histoires de certaines personnes. Et j’ai été jugée, aussi. »

Elle dit « ne jamais s’être sentie aussi honteuse ».

De retour à la maison le lendemain, elle a découvert une douzaine d’ecchymoses sur son corps. « Des amis m’ont dit qu’ils ont dû me transporter pendant que j’étais inconsciente, ce qui pourrait probablement les expliquer. »

Dans sa publication, elle partage quelques photos de ses blessures, mais dit « ne pas se sentir confortable » de toutes les afficher.

Des docteurs lui ont dit qu’elle avait été « chanceuse » de ne s’en sortir qu’avec une entorse à une côte et une petite commotion. Parce que « ça arrive beaucoup plus souvent que l’on pense », relate-t-elle, se référant aux propos des médecins.

En partageant son récit, elle souhaite amener l’enjeu dans la sphère publique. « On n’en parle pas assez », dit-elle, mentionnant qu’il y a une recrudescence de ce genre de cas rapportés dans les dernières années.

« Je pensais que j’étais en sécurité. Que ça ne m’arriverait jamais. Surtout entourée d’amis. Mais c’est arrivé. J’aurais aimé que l’on m’éduque sur la situation avant cette soirée. »

Elle dit être « toujours à la recherche de la “joyeuse Mary” qui trouvait du bonheur avant cet évènement », notant qu’elle a « encore peur des inconnus liés à cette soirée ».

Mais Mary-Sophie Harvey « ne veut pas que cet évènement [la] définisse ».

« J’apprends à vivre avec tout cela et, éventuellement, me retrouver. »