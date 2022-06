(Springfield) Le Rocket de Laval pourrait retrouver l’attaquant Brandon Gignac pour le sixième match de la série finale de l’Est face aux Thunderbirds de Springfield, lundi soir.

La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef Jean-François Houle en a fait mention à la suite de l’entraînement matinal des siens, un entraînement optionnel en ce jour de match.

Gignac a pris part à cet entraînement et une décision sera prise dans son cas lors de la période d’échauffement d’avant-match. L’entraîneur a toutefois précisé que le centre Nate Schnarr ne serait pas disponible pour cette sixième rencontre.

Houle a aussi signifié son intention de jouer à sept défenseurs avec le retour dans sa formation de Gianni Fairbrother.

Les Thunderbirds mènent la série 3-2, notamment grâce à deux victoires sur trois acquises à la Place Bell de Laval. Houle a rappelé que lors de ses deux défaites, son club avait écopé de sept pénalités ou plus et que bien qu’il n’ait pas accordé de but en désavantage numérique, il devra faire preuve de plus de discipline afin de ne pas gaspiller d’énergie à se défendre.

Arrivée de St-Pierre

Par ailleurs, le Canadien a confirmé lundi l’embauche de Francis St-Pierre à titre d’adjoint au gérant de l’équipement pour les clubs affiliés.

St-Pierre occupait les fonctions de gérant de l’équipement avec l’Océanic de Rimouski dans la LHJMQ depuis 2020. Il s’agissait pour lui d’un deuxième passage en carrière au sein de cette organisation.

De 2013 à 2019, il a occupé les fonctions d’adjoint au gérant de l’équipement avec le club-école du Canadien, suivant l’équipe d’Hamilton vers Saint-Jean de Terre-Neuve pour finalement aboutir à Laval avec le Rocket.