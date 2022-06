À l’âge tendre de 18 ans, est-ce que Joshua Roy est prêt à faire le saut chez les pros ? On aura la réponse très bientôt.

Richard Labbé La Presse

Roy, un choix de cinquième tour du Canadien au repêchage de 2021, a patiné en compagnie de Joël Teasdale et de Cédric Paquette lors de l’entraînement de mardi à la Place Bell de Laval. Il pourrait prendre part au troisième match de la série face aux Thunderbirds de Springfield, qui sera présenté ce mercredi soir au même endroit.

L’utilisation du conditionnel est ici nécessaire parce qu’il y a quelques points d’interrogation chez le Rocket en ce moment. Le plus gros concerne Gabriel Bourque, absent mardi. Le vétéran avait dû abdiquer lors du match de dimanche à Springfield, après avoir été blessé à la tête à la suite d’une mise en échec de Dakota Joshua lors de la première période.

Si Bourque n’est pas là ce mercredi, Roy pourrait y être.

« Il a eu un très bon entraînement [mardi], et on va voir ce qui va arriver avec Bourque et Paquette aussi », a expliqué l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

« C’est sûr que de passer du hockey junior aux pros, c’est une grosse marche. C’est du jeu très physique ici en ce moment, mais Joshua a prouvé qu’il est capable de jouer à un haut niveau. »

Ça fait quelques matchs qu’il regarde tout ça depuis les gradins, et je pense qu’il pourrait nous aider. Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket

Car ce n’est pas le talent du jeune homme qui est ici en cause. Rappelons que Roy a été le meilleur pointeur de la LHJMQ en 2021-2022. En 66 matchs, il a obtenu 51 buts et ajouté 68 aides, pour un total de 119 points.

Le Canadien lui a offert un contrat de recrue de trois ans à la fin de la saison, et plus récemment, il s’est amené à Laval à la suite de l’élimination de son club junior, le Phœnix de Sherbrooke, face aux Islanders de Charlottetown.

« Il a eu le temps de regarder nos matchs, d’observer un peu notre système de jeu et aussi l’intensité qu’on retrouve ici dans la Ligue américaine en séries, a ajouté Jean-François Houle. S’il y a un message pour lui, ce sera : vas-y et joue. Les meilleurs joueurs trouvent toujours une façon, et je suis sûr qu’il va trouver une façon lui aussi si on lui fait signe. »

« Le meilleur endroit de toute la ligue »

Avec une égalité de 1-1 dans cette série, les joueurs du Rocket voient par ailleurs ce retour à Laval comme quelque chose qui tombe à point. Ils le disent presque tous un à un depuis le début des présentes séries : la présence de cette foule très bruyante à la Place Bell peut transporter le club.

« C’est probablement le meilleur endroit de toute la ligue, a répondu l’attaquant Jean-Sébastien Dea. Les fans sont incroyables. Environ les trois quarts des joueurs de cette équipe sont des joueurs québécois, alors on se retrouve avec pas mal d’amis et de membres des familles ici dans les gradins. Ça donne un petit remontant, et si on peut s’en servir comme avantage, on peut avoir du succès. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Sébastien Dea

Et le succès va commencer par la discipline, si on a bien compris. Car depuis le début de cette série, on remarque des traces de rififi, du brasse-camarade occasionnel, et aussi, certains joueurs qui se cherchent noise comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Le gardien du Rocket, Cayden Primeau, semble entre autres être devenu une cible de choix pour l’adversaire.

« Quand on a joué les deux premiers matchs là-bas, les arbitres, c’était un peu spécial », a expliqué le défenseur Tobie Paquette-Bisson.

« On s’est plaint, et Jean-François [Houle] nous en a parlé [mardi matin]… C’est sûr que les Thunderbirds voient que Cayden est incroyable en ce moment. On ne veut pas trop embarquer dans leur jeu. À cinq contre cinq, on se sent en confiance, on sait qu’on a l’avantage. Mais ici à la maison, s’ils se permettent de faire ça, ça va être mon travail que de répliquer et de défendre Cayden… »

Mais le coach a prévenu ses joueurs de ne pas se comporter comme les Flyers de Philadelphie des années 1970.

« Il faut rester disciplinés et jouer au hockey, a tenu à dire Jean-François Houle. S’ils essaient de déconcentrer Cayden, on va faire la même chose avec leur gardien… mais il faut rester disciplinés. »