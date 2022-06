Vers le repêchage

Kent Hughes a changé ses plans

(Buffalo, New York) À l’origine, Kent Hughes devait quitter le camp d’évaluation de la LNH mercredi. Or, l’espoir Logan Cooley, un nom qui revient parfois comme possible premier choix, avait rendez-vous avec le Canadien jeudi pour souper. Il aurait donc été particulier que Hughes ne soit pas présent au souper avec un jeune homme que son équipe évalue.