On pouvait peut-être croire à une série facile pour le Lightning, mais les Rangers ont profité de ce petit mercredi soir pour rappeler à tout le monde qu’ils existent eux aussi.

Richard Labbé La Presse

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : un avertissement, et pas le moindre, comme l’indique cette victoire décisive par la marque finale de 6-2.

Si les gars du Lightning croyaient que ça allait être comme une marche dans le parc (merci au regretté Pierre Rinfret pour ce classique de l’époque de 110 %), eh bien, c’est raté, car ce ne sera pas exactement ça.

Andrei Vasilevskiy aura été le premier à s’en rendre compte. Le gardien du Lightning n’a jamais accordé autant de buts dans un match des séries de 2022, et il faut remonter au 4 avril pour trouver un match de six buts alloués à sa fiche.

D’ailleurs, pour le gardien des Éclairs, ce fut seulement la troisième fois en 93 matchs de séries qu’il donnait une soirée de 6 buts à l’adversaire, ce qu’il a fait ici, avec 6 buts accordés en 34 lancers. Au fait, ceux qui disaient que les Rangers ne pouvaient gagner que contre des gardiens de troisième ordre devront peut-être penser à revoir cette théorie.

Est-ce que Vasilevskiy pourra se ressaisir ? Il le faudra, parce que ces Rangers sont tenaces. Et fatigants. Ça arrivait de tous les côtés, et les visiteurs avaient du mal à suivre le rythme. À preuve ce Filip Chytil, seulement 22 ans, qui avait réussi un total de huit buts lors de la saison. Cette fois, il a réussi deux buts, portant à sept son total de buts depuis le début des séries. Alexis Lafrenière a récolté une passe sur chacun de ces deux buts.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Andrei Vasilevskiy

Le Lightning et les Rangers ont conclu la saison avec le même total de points (110), et puis pourtant, on a tous un peu l’impression que ce sont les hommes en bleu qui sont les négligés. Sans doute à cause de l’adversaire de Tampa, le club champion des deux dernières années, qui ressemble souvent à un club parfait. Eh bien, mercredi soir au MSG, ce fut loin d’être parfait.

Ce n’est qu’un seul match, dites-vous ? Eh bien oui, ce n’est qu’un seul match, et on peut présumer que le Lightning va se replacer, et aussi que son gardien ne va pas accorder six buts comme ça chaque fois.

Mais vous savez, des fois, tout ce que ça prend, c’est un doute. Les gars du Lightning se font dire depuis deux ans qu’ils sont très bons, et maintenant, on leur parle avec insistance d’une possible troisième Coupe Stanley de suite, le genre de chose qui ne se passe pas souvent. La dernière fois qu’on a vu ça, pour tout vous dire, le Canadien jouait encore au Forum de Montréal.

Ce n’est pas fini, bien sûr, et s’il y a quelque chose que l’on a appris récemment, c’est bien de ne pas parier contre le Lightning, un club qui est capable d’exploser à tout moment. On pourrait sans doute en parler aux membres des Maple Leafs de Toronto, qui ont amorcé leur série contre ce même Lightning début mai avec une victoire de 5-0. On se souvient tous de la suite.

Alors oui, le temps d’un soir, les joueurs des Rangers ont servi un sérieux avertissement. Maintenant, leur défi consiste à répéter ce genre de performance trois autres fois.